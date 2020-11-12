Birdy 再回到大家的聽覺範圍 全新 EP《Piano Sketches》

英國女唱作人 Birdy 迎來了相隔四年多的全新作品 —— 全新 EP《Piano Sketches》。

在 Birdy 仍只有 15 歲時，她翻唱了 Bon Iver 的一曲《Skinny Love》一炮而紅，緊接着的五年，她共推出了三張專輯《Birdy》》、《Fire Within》及《Beautiful Lies》，在贏得一眾掌聲中，也許 Birdy 也感到疲累，在過去的四年沉寂了下來，不過在遠離鎂光燈的這段日子中，Birdy 的靈感也回來了，為大家帶來了《Piano Sketches》四曲的 EP。

EP 封面由 Birdy 自己設計及繪畫。

《Piano Sketches》可以說是 Birdy 暫時最心底深處的一張作品，也是現年 24 歲的她表達出成長、獨立面對周遭或自身的最誠實呈現。四首單曲分別為： 《If This Is it Now》、《Island Lights、《Open Your Heart》和《Just Like A River Does》。

Birdy 說：「我遠離了人煙一陣子了，所以我希望在下一張專輯推出前，可以讓大家熱熱身，大家等我的新作也等得久了。寫歌外，我也很喜歡作畫，這 EP 叫作《Piano Sketches》因為我都是用最原始的樂器錄製，而每首歌我也配合了一幅我作下的畫，成為一個紀錄着我心碎、遠離家園及重新出發的故事。」

最近她在家中錄下了一場網上演出，將《Piano Sketches》首次呈現大家眼前：

在 2017 年時，Birdy 已說了她準備新專輯，現在聽到她說「下一張專輯」，不知道明年會推出到嗎？

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