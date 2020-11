Birdy 再回到大家的聽覺範圍 全新 EP《Piano Sketches》

英國女唱作人 Birdy 迎來了相隔四年多的全新作品 —— 全新 EP《Piano Sketches》。

在 Birdy 仍只有 15 歲時,她翻唱了 Bon Iver 的一曲《Skinny Love》一炮而紅,緊接着的五年,她共推出了三張專輯《Birdy》》、《Fire Within》及《Beautiful Lies》,在贏得一眾掌聲中,也許 Birdy 也感到疲累,在過去的四年沉寂了下來,不過在遠離鎂光燈的這段日子中,Birdy 的靈感也回來了,為大家帶來了《Piano Sketches》四曲的 EP。

EP 封面由 Birdy 自己設計及繪畫。

《Piano Sketches》可以說是 Birdy 暫時最心底深處的一張作品,也是現年 24 歲的她表達出成長、獨立面對周遭或自身的最誠實呈現。四首單曲分別為: 《If This Is it Now》、《Island Lights、《Open Your Heart》和《Just Like A River Does》。

Birdy 說:「我遠離了人煙一陣子了,所以我希望在下一張專輯推出前,可以讓大家熱熱身,大家等我的新作也等得久了。寫歌外,我也很喜歡作畫,這 EP 叫作《Piano Sketches》因為我都是用最原始的樂器錄製,而每首歌我也配合了一幅我作下的畫,成為一個紀錄着我心碎、遠離家園及重新出發的故事。」

最近她在家中錄下了一場網上演出,將《Piano Sketches》首次呈現大家眼前:

在 2017 年時,Birdy 已說了她準備新專輯,現在聽到她說「下一張專輯」,不知道明年會推出到嗎?

