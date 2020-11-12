【睡前YouTube爬】懷疑人生就去散步 大師分鏡自家配樂

YouTube頻道 「懷疑人生就去散步」 由香港城市研究者 黃宇軒 與朋友發起的企劃，每次帶大家以散步方式，不說話遊歷一個香港的小社區。以學院派黃金比例的分鏡拍攝我們日常生活的地方和建築，更自家製作的配樂去表述這個城市的氣氛。「我真係好L鐘意香港」從來不是單方面，是我們的社區、鄰居、回憶、建築，互相構成的關係。

大家在被限聚令迫得在家工作一段時期，但難得市區及周遭的生活環境變得恬靜，在香港散步就像在外地旅遊，有時變得陌生反而令你更容易察覺到它的美。以「慢電視」形式製作(古祖有《魚樂無窮》)，沒有旁白及對這個地方的註解，你在看香港城市研究者 黃宇軒慢遊社區時，只會喚起感同身受的回憶以及對這個環境的好奇。

「懷疑人生就去散步 」由10月至今，推出了三段約五分鐘的影片，Eric Tsang以最近大家熱討的黃金比例分鏡手法，營造一個充滿電影感(唔好問我乜係電影感！)的香港。相比其他更YouTube影片選用一式一樣的罐頭背景音樂，「懷疑人生就去散步 」找來音樂人水金為每個社區度身訂造一段音樂。

在這個無得去日本的時間，我們會懷念山手線上每個站獨有自己的到站音樂，希望「懷疑人生就去散步 」持績行下去時，能夠為這個城市建一個playlist，成為一張我們散步時可以聽的專輯。