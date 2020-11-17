Eddie 兒子 Wolfgang Van Halen 處子單曲向亡父致敬

上月初去世的傳奇結他手 Eddie Van Halen，曾與他同台演出、加入了 Eddie 樂隊 Van Halen 的兒子 Wolfgang Van Halen，日前推出處子單曲《Distance》，向已故父親致敬。

《Distance》一曲更有自家 MV 釋出，都是拍下 Eddie 一家人的片段；歌曲是 Wolfgang Van Halen 在 Eddie 與癌魔搏鬥時寫下的，「那時我在想沒了父親的日子會怎樣？我會無比的掛念他。」

Wolfgang 以樂隊 Mammoth WVH 之名推出歌曲，所有樂器都是他自己彈奏和主唱，但最催淚一段是歌曲結尾以一段 Eddie Van Halen 電話留言：「有你做我兒子我真的很快樂，我以你為榮。我愛你，有空就打給我吧，想聽聽你的聲音。我愛你。」

Wolfgang 再談到《Distance》的創作背後：「雖然歌曲是關於我自己的，但我想信世上很多人對失去摯愛都有切身感受。我從來想過《Distance》會成為我的首支單曲，但我相信爸爸也會與我慶祝這首歌的推出。這歌是送給他的。」

Mammoth WVH 都會有專輯推出，相信是在 2021 年吧。

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