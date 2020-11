Deftones 結他手：我信陰謀論多過所謂科學！

Deftones 結他手 Stephen Carpenter 近日在一個 podcast 上表達意見,指自己不相信科學上的東西,自己更信陰謀論... 西方傳媒當然是群起指責「自己愚蠢就別再說出口了」、「講少句啦」等等。不如先聽聽 Carpenter 說些甚麼?

9 月推出了最新專輯《Ohms》的 nu metal 樂隊 Deftones,除了主題曲外,《Genesis》的 MV 也發布了,更再為樂迷帶來驚喜,和 Linkin Park 成員 Mike Shinoda 合作,remix 了樂隊其中一首歌曲《Passenger》:

結他手 Stephen Carpenter 最近上到笑匠 Sam Tripoli 的 podcast 節目《Tin Foil Hat With Sam Tripoli》,節目上會談到很多陰謀論題材。而 Carpenter 在節目上差不多對所有陰謀論都表示認同。

這位 Deftones 結他手同意「地球平坦論」(Flat Earth Theory)、「反接種疫苗」(Anti- vaxx)、認為「COVID-19 疫情被過份誇大」、「我們人類都是活在有如電影《The Matrix》中的虛擬世界」、「恐龍根本不存在」及「沒有核武」。

好,在大家要笑他時,也其實可以坐定定想一下:陰謀論之發起,除了的確是太多人對常識的缺乏外,也很多時和「反權威性」有關,我們身處的世界,太多是迫我們去吸收的資訊了,即所謂的 information bombardment,媒體又好、教育又好、科學也好,他們只是不停的去「叫我們要相信甚麼」,卻不是「去提起大家去思考甚麼值得相信」這個概念 —— 就是主動的獨立思考判斷、去提出疑問或質疑(有基礎的前提下) —— 同時也令「真相」這樣東西不再清晰可見,變成了「深灰色地帶」;何況媒體 Al Jazeera(親政府)用自己的新聞資訊去做 fake news 針對一個獨立紀錄短片製作人呢。

同時,現今太多所謂的學者科學家,以「權威」之義去否決一切,不論是親政府的「科學家」又好,或只是自我中心太強的「科學家」也好,只用一個角度去否定其他未知或科學未解釋到的東西,又豈是科學家的宗旨呢?

Anyway﹐最緊要是自己的獨立思考及判斷,每個人都有自己想相信、會相信的東西,會不會在看到這些資料後,再去找尋更多不同角度、不同層面的資料去看,才是緊要。

又或者如真正科學家 Richard Feynman 說過:「我寧願有一些疑問解答不到,也不希望有一些答案不容我去提問。」(I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questioned.)

想聽 Stephen Carpenter 的 podcast,在這裡:

