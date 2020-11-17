數碼暴龍片尾曲MV 建CG香港寄語困在滅世的細路

第一代《數碼暴龍》動畫在今年完全重啟，最近動畫第二首片尾曲Reol《Q?》推出真人版MV，場境設定於空無一人的cyber punk香港，年輕舞者在大馬路，帶著面罩充滿掙扎地舞動至倒下，像徵著無限可能性的蝴蝶，重燃了希望令他再次站起來。

一直以來動畫《數碼暴龍》除了以怪獸進化打鬥為賣點，亦非常注重每個角色本著自身的信念而戰鬥，勇氣、友情、誠實、愛、知識、純真、希望、光明，伴隨「被選中的細路」成長的命題，同時他們亦要面對成人世界製造的束縛，《數碼暴龍》從來都是迫小朋友成熟，同時又希望他們保持童心的作品。

在過去的幾年，香港年輕人對於「被選中的細路」有深刻的體會，同期有很多來自日本的動漫創作，都給予暗中的支持，如《我英》片尾片 酸欠少女さユり《航海の唄》MV中的校園畫面，Netflix動畫《Carole & Tuesday》結尾以歌聲抗爭，被手執機關槍的執法人員包圍。

Reol《Q?》導演 MIZUNO CABBAGE 風格以cyberpunk見稱

在今次《數碼暴龍》片尾曲 Reol《Q?》，「Q」像徵著Question和Quiet，對世界充滿疑問卻不能發聲。新晉導演 MIZUNO CABBAGE 講述MV的故事：「 一個年輕人被困在一個毀滅性的世界中。隱藏在這一個年輕人內心，悶悶不樂的情緒發出了疑問。」 而這個「毀滅性的世界」，就是他以CG建造的cyberpunk無人香港。

Reol《Q?》於動畫《數碼暴龍：》片尾曲的版本

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