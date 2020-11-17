《戀愛假期無限 LOOP》看 timeloop 愛情聽 Khruangbin 歌

【有戲聽】今次和大家分享一下愛情喜劇《戀愛假期無限 LOOP》（Palm Springs）的看後感（無劇透），也聽聽其中在電影出現的歌曲！

《戀愛假期無限 LOOP》講述女主角在自己妹妹婚禮認識到男主角，因緣際會之下與他一直困在婚禮這一天的時空中，兩人從陌生到建立感情都「在同一日發生」，兩人對狀況冇不同取態，男的只為在這個時空中了無意義的下去，女的卻要找到方法令自己可以跳出困局。

電影中玩「timeloop」、「同一日無限 loop」 ——即主角被困在一個時間不斷地重覆的時空 —— 這個科幻題材多的是，近一點的有《死亡無限 Loop》（Happy Death Day）、《異空戰士》（Edge of Tomorrow）、《危機解密》（Source Code）、《疾走蘿拉》（Run Lola Run），但都只是科幻動作驚慄電影，將這一個 timeloop 元素放到愛情小品上的，就一定要數到 1993 年由已故電影人 Harold Ramis 自編自導（劇本是與 Danny Rubin 合寫）、Bill Murray（對，Bill 和 Harold 就是在《捉鬼敢死隊》同場）與 Andie MacDowell 主演的愛情小品《偷天情緣》（Groundhog Day）了。

《戀愛假期無限 LOOP》的編劇 Andy Siara 原本是想寫一個有如《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）的故事，但最後都是向《偷天情緣》的方式發展，不過 Siara 着意偏離《偷天》的模式，讓大家有新鮮感，觀眾不難發現《戀愛假期無限 LOOP》中男主角是一早已困了在 timeloop 之中，所以起初看到男主角那份尼采式的「虛無主義」價值觀。

Andy Siara 在年輕時向哥哥合組了樂隊 The Henry Clay People，雖沒有紅透半邊天，但正正他對音樂的了解，在《戀愛假期無限 LOOP》中播出過的歌曲不乏佳選：

Khruangbin -《August 10》

這隊 psychedelia 樂團近年擁納了不少樂迷，《August 10 》是以同時他們的成名作《August Twelve》的重新（直接說是倒轉的編曲）演繹。

怎可以沒有 synth-pop 份？戲中用了來配襯男主角的「溝女舞」，之後和女角再在酒吧「搗亂」再次響起。《Megatron Man》於 1981 年推出，Patrick 在這歌推出一年後因愛滋病去世，他只有 32 歲。

Patrick Cowley -《One Hot Afternoon》

Synth-pop 一樣 psychedelic，在男女角一起在露營吃下奇幻蘑菇見到了長頸腕龍時，是一定要再響起 Patrick Cowley 的電音。

10,000 Maniacs -《Like The Weather》

當女主角形容男主角「只是個沒種的憂鬱男」時，就一定要播 10,000 Maniacs 襯一下了。

Kate Bush -《Cloudbusting》

這首由英國一代歌姬 Kate Bush 道出心理學家哲學家 Wilhelm Reich 與他兒子的關係的一首作品。在電影中最重要一刻響起，不劇透，大家聽完入場看電影，看看是哪一幕聽得到。

S.E. Rogie -《Man Stupid Being》

除非你趕時間完場去生仔，否則看完 ending 的 roll credit 是常識。這歌會在大家認識一眾電影幕後人員的名字時響起。

其實還有不少好聽的歌曲在電影中播，大家可以再在網上找找看。

呀，一直未有提到《戀愛假期無限 LOOP》男女主角的名字呢，就是 Adam Samberg 和 Cristin Milioti，其實兩人都和音樂緊緊扣連！Adam 大家可能在喜劇《Brooklyn Nine-Nine》認識他，他早在 2001 年就和 Akiva Schaffer 和 Jorma Taccone 組成了搞笑音樂男團 The Lonely Island，唱一些「ON9 嘢認真做」的歌曲和 MV，又請想不少影視名星容串，有 Deadpool 的 Ryan Reynolds 啦、魔戒的 Elijah Wood 啦，又有 Justin Timberlake 啦還有 Lady Gaga：

Cristin Milioti 就認真點的，她是百老匯音樂劇《Once》的元祖女角；又在處境劇《How I Met You Mother》彈着 Ukulele 唱《La Vie En Rose》。大家也可以再留意一下，她在《Black Mirror》中《USS Callister》有演出；也考考大家認人能力，她在《The Wolf of Wall Street》中演 Teresa Petrillo 一角，即 Jordan Belfort 第一任妻子。

《戀愛假期無限 LOOP》12 月 10 日香港上映。

《新蝙蝠俠》預告片出爐 用 Nirvana 歌曲作 BGM

Sofia Coppola 樂隊主腦丈夫為她新戲再配樂 新單曲推出