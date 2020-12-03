三支 Eddie Van Halen 結他拍賣以近五十萬美元成交

十月因癌症去世的傳奇結他手 Eddie Van Halen，三款與他有過結緣的「Frankenstrat」結他於拍賣行開售，最後以共近 50 萬美元成交。

Eddie Van Halen 的「Frankenstrat」結他大家不會陌生，這款當年由 Eddie 自己設計拉花、組裝的訂製結他，陪他走了多售十年的音樂路：

專開售音樂影視名星物品的 Julien’s Auctions 開拍了三款 Eddie Van Halen 的結他，先有 Eddie 用過、其後送了給好友的 Kramer 紅色「Frankenstrat」，以 23.1 萬美元成交。

另一款則是由結他廠牌 Charvel 於 2004 年推出的超張量 EVH Charvel Series 結他的首批出貨其中一支，同時在 headstock 位置有香煙燒過的痕跡及相信是 Eddie 吸過的煙頭（他最經典是將香煙扣在結他 headstock 上演出），及有他作出最初構想出這支結他的相片。結他以 14 萬美元成交。

第三支則其實只是道具，在 Van Halen 第六張專輯《1984》中歌曲《Hot for Teacher》的 MV 中用過，比真正結他小一點，因為是要給在 MV 中扮演 Eddie 小童版的童星 Bryan Hitchcock 拍攝時使用。拍賣品中更有 Bryan 穿過的服裝及拍攝 MV 時的相片。最後以 5 萬美元成交。

當然不是人人都可以用 6 位數去買一支結他，不過拍賣裝還有接近 900 件其他音樂名星的物品在拍賣列中，有 Kurt Cobain 在台上打爛過的結他、Bob Marley 的第一支結他等等，大家不妨去看看。

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