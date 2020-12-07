《Stan》廿周年有「聖誕惡搞版」 Eminem 客串玩埋一份！

美國 rapper Eminem 廿年前在他的第三專輯《The Marshall Mathers LP》中出了一曲《Stan》，除了帶紅了英國女歌手 Dido 外，也讓世人聽到了 hip hop /rap 界其中一首「文代里程碑」作品。最近美國綜藝節目《Saturday Nigh Live》（SNL）拿了歌曲作惡搞來慶祝聖誕，Eminem 沒有嬲，更客串惡搞短片來一起慶祝歌曲踏入了第 20 個年頭！

可能因為版權問題，官方 SNL 頻道不讓原片於香港地區播，但有 fans back-up 後再上載到 YouTube！老實說，表面看是惡搞片，但製作認真，SNL 的演出嘉賓是真的要和編劇團隊攪盡腦汁，重新將《Stan》一曲的歌詞寫過，變成了「Stu」這個聖誕狂迷向聖誕老人寫信要一部 PlayStation 5..

《Stu》惡搞片有 Pete Davidson 扮演 Stu、Kate McKinnon 扮演 Dido 那個角色，還有 Bowen Yang 扮成了 Elton John 在當中彈鋼琴！Eminem aka the Real Slim Shady 更在片中客串，大家看完片段就知他在何處現身～

《The Marshall Mathers LP》也踏入二十周年，可以說是一張紅爆全世界的 hardcore hip hop 專輯，同時間讓世人認識了 Eminem 的作詞天份，內容直接而不掩飾，透露出美國社會真實的一面。

同是收錄在專輯的另一首《Kim》，可以說是《Stan》的升級版，也是專輯中最 Horrorcore 的一首。也是作為《The Slim Shady LP》一曲《97 Bonnie & Clyde》的前傳。

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