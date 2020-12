保羅麥卡尼指 The Beatles 成員當年被心理健康問題困擾

保羅麥卡尼(Paul McCartney)透露 The Beatles 在當年最紅爆的日子時,身心其實都在抵受着無比壓力,心理健康更出現問題,只是成員間都避而不談,卻將感受「放到了歌曲之中」。

麥卡尼在與《The Sunday Times》訪問時說,他自己、Ringo Starr 、John Lennon 和 George Harrison 當年都以「一笑置之」的態度去面對各人的問題,不會面對面分享各傾談。John Lennon 更是會將自己的感受、問題都放到入唱作音樂中。

「”Help! I need somebody! “ 當年我真的以為只不過是首歌。」麥卡尼憶述。「現在想來,確實是一個在內心的吶喊,想尋求幫助。」麥卡尼又說特別是 The Beatles 解散後,成員都有好些日子在低落心情中渡過。

「Ringo 有段時候酗酒呢。不過現在他是全年最清醒的人!當然要知道當時有太多東西我們集中要去做,但你是對的 —— 我們沒有理會心理健康。」不過麥卡尼強調,The Beatles 已經盡力在可行範圍內,成員之間有着適當的調整和配合。」

