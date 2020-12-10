Hayley Williams 首次個人 Live 演出《Petals for Armor》歌曲

早在 5 月時 Hayley Williams 已推出了首張個人專輯《Petals for Armor》，但全球疫情未有起色，她的生涯首次個人巡演也要無限期擱置。現在，雖未有觀眾可親身看她的演出，但總算是 Hayley 第一次 Live 演出她的專輯作品。

過去幾個月 Hayley Williams 都是在家中唱唱 cover 歌曲或是唱自己作品的 acoustic 版本，最近受邀到 NPR 的「Tiny Desk (Home) Concert」，成為了她的個人專輯的首次演出。她與另一女唱作人 Julien Baker、Becca Mancari、低音結他手 Joey Howard 和鼓手 Aaron Steele 同場演出。

當中 Hayley 唱出了《Pure Love》、《Taken》和《Dead Horse》，雖是短短三首歌的時間，但也是 Hayley 第一次不是唱 Paramore 的歌曲。「沒有 Paramore，就一定不會有今次的演出。」Hayley 說。她也會再推出在《Petals for Armor》中 acoustic 版本的歌曲的 EP，亦有新歌《Find Me Here》在內，12 月 8 日面世。

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