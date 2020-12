John Lennon 治癒心理創傷的首張個人專輯《 Plastic Ono Band 》

50年前, John Lennon 在1970年12月11日出版了自 The Beatles 解體後他叫樂迷引頸以待的首張個人專輯《 John Lennon / Plastic Ono Band 》,是披頭四子當中最為姍姍來遲的個人專輯。當中的歌曲是他接受維期數月的「原始療法」心理治療之後所創作而成,是一張 Lennon 很個人情感化的專輯,讓他釋放出內心壓抑。同一天 Yoko Ono 亦同步出版了唱片封面大同小異的首張個人專輯《 Yoko Ono / Plastic Ono Band 》,被稱為他倆夫婦的「伴侶專輯」。

2020年12月份,那不僅是 John Lennon在1980年12月8日於美國紐約市遭槍殺逝世的40週年,也是這位前 The Beatles 主將在1970年12月11日所出版的首張個人專輯《 John Lennon / Plastic Ono Band 》面世50週年紀念—— Lennon 從正式單飛到英年早逝,那才不過只有十年間的事。

1970年2月仍是 The Beatles 成員的 John Lennon 首次以個人姿態在電視音樂節目《 Top Of The Pops 》演出單曲《 Instant Karma! 》。(互聯網圖片)

仍是 The Beatles 成員時期, John Lennon 早在1968至1969年間已跟 Yoko Ono 聯袂合作發表過《 Unfinished Music No. 1: Two Virgins 》、《 Unfinished Music No. 2: Life with the Lions 》和《 Wedding Album 》這三套tape collage / noise / primal scream 形式的 avant-garde 實驗音樂作品。經過了1969年以 Plastic Ono Band 名義發表的單曲《 Give Peace a Chance 》和《 Cold Turkey 》,以及1970年以 Lennon/Ono with the Plastic Ono Band 名義帶來的單曲《 Instant Karma! 》後, John Lennon終告發表了叫樂迷引頸以待的《 John Lennon / Plastic Ono Band 》,也是披頭四子當中最為姍姍來遲的個人專輯。

John Lennon首張個人專輯《 John Lennon / Plastic Ono Band 》之面世還有另一談論點子,就是在1970年12月11日同一天,其妻 Yoko Ono 亦同步出版了她的首張個人專輯《 Yoko Ono / Plastic Ono Band 》,不但兩張專輯都是喚作 「 Plastic Ono Band 」,彼此有著大同小異的樂隊班底( rhythm section 同樣是 Klaus Voormann 和 Ringo Starr ),前後腳灌錄(前者收錄於70年的9至10月間、後者則收錄於10至11月間);連唱片封面也大同小異——同是由 Dan Richter 用柯達 Instamatic 相機在 Tittenhurst Park 所拍攝的淡然愜意照片及同樣的構圖,《 John Lennon / Plastic Ono Band 》是 Ono 依靠著大樹、 Lennon 在她懷中,而《 Yoko Ono / Plastic Ono Band 》則是 Lennon 依靠著大樹、 Ono 在她懷中,所以這亦被稱為他倆夫婦的「伴侶專輯」。不過兩者在音樂上彼此卻大相逕庭。

John Lennon在1970年12月11日所出版的首張個人專輯《 John Lennon / Plastic Ono Band 》,唱片封面是由 Dan Richter 用柯達 Instamatic 相機在 Tittenhurst Park 所拍攝。

由 Lennon 、 Ono 和 The Beatles 最後專輯《 Let It Be 》的製作人 Phil Spector 聯袂監製並於 Abbey Road Studios 灌錄而成,《 John Lennon / Plastic Ono Band 》是 John Lennon 在倫敦及洛杉磯接受 Arthur Janov 維期數月對其童年創傷履行「原始療法」 Primal Therapy 心理治療之後所創作而成。所以這是一張 John Lennon 很個人情感化的專輯,讓他釋放出內心壓抑。而唱片封底正是一幅 Lennon 的童年照片。

Lennon 的最大創傷,是其母親 Julia Lennon 在他17歲的時候車禍身亡。繼《 Julia 》之後(收錄於 The Beatles 別稱《 The White Album 》的1968年同名雙專輯),在《 John Lennon / Plastic Ono Band 》裡由兩首同是以其已故母親為題的歌曲《 Mother 》和《 My Mummy's Dead 》作為專輯的首尾呼應。

由四下喪禮鐘聲帶出的主打單曲兼專輯開場曲《 Mother 》, Lennon 在這首中慢板搖滾歌曲以淺白的歌詞抒發出童年時遭雙親遺棄的悲憫感受:父親在他嬰兒時捨他而去,從小由姨母撫養的他並非跟母親同住但關係良好甚至母親猶如他早年的繆斯女神,而她車禍喪生乃對 Lennon 做成極大創傷,歌曲尾段他不斷唱著" Mama don't go, daddy come home ",由淡淡然而唱至歇斯底里的吶喊,是他抑壓了多年的情緒釋放。曲子取材的英國兒歌《 Three Blind Mice 》的結尾短曲《 My Mummy's Dead 》, Lennon 以短短八句歌詞唱出其母親之死帶來多年來仍揮之不去的悲痛。

作為 The Beatles 解散後 Lennon 正式重返軌道的唱片,《 Plastic Ono Band 》無疑為他帶來高度評價,公認為他其中一張最優秀的個人專輯,締造了多首 Lennon 的經典歌曲。

民謠曲目《 Working Class Hero 》是 Lennon 的抗爭歌/政治性歌曲,讓藍領工人階級反抗革命,低迥的民謠曲子來得萬般懾人心魄、縈繞心頭。

由調子蒼白落寞而推至激情的鋼琴 ballad 曲目《 Isolation 》,反映出 Lennon 這位高處不勝寒的搖滾巨星在現實世界所面對的孤立疏離狀況,包括他與 Ono 的遭受抨擊的政治行動(“ Just a boy and a little girl / Tryin' to change the whole wide world “),呈現內心的脆弱感。

《 Love 》走出《 Plastic Ono Band 》專輯的沉重主旋律, Lennon 以他的不吃人間煙火的真摯嗓音來唱出這首美不勝收的 ballad ,道出愛的真諦,是他除了翌年《 Oh My Love 》之外最美麗的一首歌曲。

調子較輕的作品還有 soft rock 小品《 Hold On 》,描寫他與 Ono 面對挑戰的互相扶持,克服困境。

由 Lennon 的fuzz電結他主導的 blues rock / garage rock 歌曲《 I Found Out 》,那點名提到前隊友 Paul McCartney (“ I seen religion from Jesus to Paul “)。

《 God 》是從 Lennon 對上帝的質疑,再帶出他不相信魔術、易經、聖經、塔羅牌、希特拉、約翰甘迺迪、曼特羅、薄伽梵歌、瑜伽、 Elvis Presley 、 Zimmerman (即 Bob Dylan )、 The Beatles ,只相信自己,再引伸 The Beatles 的解體而 “The dream is over “。

Yoko Ono 的首張個人專輯《 Yoko Ono / Plastic Ono Band 》

至於 Yoko Ono 的《 Yoko Ono / Plastic Ono Band 》專輯又是另一回事,這是一張風格極其偏鋒兼光怪陸離的 avant-rock 作品,而一曲《 AOS 》更有美國 free-jazz 教主 Ornette Coleman 的四人樂團伴奏。

