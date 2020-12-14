首位登鄉村音樂名人堂黑人唱作歌手 Charley Pride 去世

縱橫美國 60 至 80 年代 country 音樂界的黑人唱作人 Charley Pride，是史上首位黑人登上鄉村音樂名人堂，他日前因為 COVID-19 引起的拼發症去世，終年 86 歲。

Charley 最後一次的演出是 11 月，當時接受「Willie Nelson 終身成就獎」，與另一位黑人 country 歌手 Jimmie Allen 為鄉村音樂協會頒獎禮（CMA）上合唱 Charley 名曲《Kiss an Angel Good Morning》—— 結果一曲寄語...

有指該頒獎禮因為在室內舉行而參與者都未有載上口罩，受到批評及令人懷疑是 Charley 染病源頭，雖然主辦單位指 Charley Pride 在活動舉行的前後都接受病毒測試呈陰性。誰對誰錯？

Anyway，Pride 在 70 年代初是 CMA 常客，於 71 年奪過 Entertainer of the Year、同年及 72 年的最佳男主唱獎。

於 1934 年於密西西比（Mississippi）出生的 Charley Pride，年輕是曾到 Memphis Red Sox 和 Birmingham Black Barons 打棒球希望在 MLB 中發展，及後在 1963 年寫歌，在音樂發源地之一的 Nashville 錄下首張 demo，三年後正式推出個人專輯《Country》，是和唱片公司 RCA 的第一張，Pride 生涯共推出了 41 張專輯、兩張福音專輯和一張聖誕專輯。

在 1966 年至 1979 年這 13 年間，Charley Pride 共得到了 13 次格林美獎提名，奪過三次獎項。Charley 在自傳中說過：「對，我們在種族問題上仍未做到『色盲』，但可幸的是沿途上我們加快了這個步伐，我當然希望我有對這個過程作出了一些貢獻。」

RIP Charley Pride

與 Cocteau Twins、Brian Eno 合作無間 作曲家 Harold Budd 去世