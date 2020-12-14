【觀後感】在紐約的坂本龍一 與日本團隊水土不服的科技演出

12月12日晚一共有超過五場的網上演出，作為頭場的而且收費是疫症以來最貴的直播演出，身在紐約的坂本龍一，與以真鍋大度為首的日本製作團隊，他曾帶領團隊在2016 里約奧運會演出令世界震驚的「東京八分鐘」，日本組合 Perfume的視覺創意主理，但今次兩人的合作，令人好失望......教授在綠幕前的演出，長期顯得青bb~~

因為肺炎疫情，坂本龍一在香港的演出取消，真鍋大度在東京奧運的視覺演出亦不能如期進行，音樂會無得睇，東奧無得睇，兩人突然宣布合作，筆者真係好興奮！演出當日，我六點鐘開始坐定定，直播前先播放一些花絮影片，教授在家後院，打碎陶瓷作聲音取樣，其碎片亦會在演出中作樂器之用。

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到了直播時段，先播放坂本龍一與真鍋大度對談的片段，因兩人相隔美日，真鍋大度派出機械狗加上iPad與教授相見，誰知一傾就傾足半小時，兩人講解整個演出概念，以及對聲音的看法，對談以日文進行，配以英文字幕。

將對談對談放在演出前，反而沒有增加對演的期待，彷彿你看完一套making of才去看電影正片，未必每個人都想間接劇透。到演出正式開始，教授與他的鋼琴在一個無人的歌劇院出現，隨著他彈奏的歌曲轉變，背景亦會更換其他風景，簡單來說教授在一塊綠幕前演出。

本來期待 真鍋大度 會運用到什麼實驗的裝置，看穿了是綠幕確實有點失望，而且教授的白髮因反射到綠光，令到頭髮長期出現崩陷透底的部份，另外在他身邊退底做得不好的綠邊，以及他身以因綠幕的反光，令到坂本龍一全身呈偏綠「青bb」的狀態。

一個多小時的演出，真鍋大度 用CG技術呈期了虛擬雨、黑白的城市、荒良的廢墟，縱使背景再靚亦沒有解決到坂本龍一色偏及燈光不足的問題，令筆者長期被「bug」位分散了注意。作為日本第一視覺總監，在最基本的特效技術下，出現初學者常犯的缺失，真的很失望。

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