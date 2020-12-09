12月12網上音樂會日 四地強勁單位同日開show

坂本龍一 /Gorillaz/world's end girlfriend/竇靖童 /搶耳 同日不同時段舉行網上音樂會，限眾令無得出街，同朋友夾錢一人買一場，都有排睇！

【頭場 2pm】本地樂隊 搶耳 Gig On live streaming

自上星期開始，一連進行三場直播演出的 搶耳GigOn ，20個音樂單位聯同參與香港設計中心時裝創業培育計劃（FIP）及設計創業培育計劃（DIP）的時裝設計師，度身訂製全新造型，在網上進行一場設計與音樂的匯演。今個星期六會有 話梅鹿 - Prune Deer、 METER ROOM、 Carrier帶菌者、 WHIZZ、 Dipsy Ha、 The Flashback、 無稽子彈 Mocking Bullet 的演出。

【6:30pm】坂本龍一 Playing the Piano 12122020

【如期舉行？】坂本龍一突發香港西九放映會及展覽

當日票價最貴的演出($452港元)，日本音樂大師 坂本龍一 與科技舞台效果的先鋒者 真島大介合作的演出，先行預告已派出機械狗和教授進行對談。

【7pm】Gorillaz ：Song Machine Live

Gorillaz 新專輯網上音樂會 12月12日就你時區開show

【出道20年】 Gorillaz 跨世代多元客席陣容的第一季專輯

真正的視覺天團 Gorillaz 虛擬樂隊成員約定大家從12號開始三個時區，輪流開show，上場睇緊 坂本龍一 的樂迷，可以考慮購買全時區開票 ($140)，星期日朝早8點睇美洲時區的演出，單場購買門票$70。

【8pm】竇靖童 “GSG” / world's end girlfriend "DANCE ALONE" 同時舉行免費網上演出

竇靖童新碟《GSG MIXTAPE》：邊個係green shy guy呀？

末日伴侶！浪漫器樂 World's end girlfriend 全數專輯免費下載

兩個曲風夢幻的單位今個星期六撞晒時間，剛剛推出新專輯《GSG MIXTAPE》的竇靖童，將會在晚上8時在網上進行專輯的首次音樂會《你好GSG》，但暫時只知道騰訊會進行直播，其他視頻媒體暫未有消息。而日本實驗器樂團 world's end girlfriend 則會在 VirginBabylonRecords 廠牌的YouTube進行直播音樂會 ，正在欣賞以上的演出的樂迷，應該可以睇到重播。