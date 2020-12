Molchat Doma《Zvezdy》MV 講出塗鴉反霸權的無界限

白羅斯(Belarus)post-punk 樂隊最近推出了第三張專輯《Монумент》,當中一曲《Zvezdy》(俄文:Звезды)拍攝了新 MV,以 street art、塗鴉作主題,大家不妨欣賞一下。

《Zvezdy》俄文意指「恆星」,或大家每朝都見到的「太陽」:

MV 講述一位於「反街頭藝術署」工作的人,每日都在街道牆上用油漆蓋起塗鴉。MV 反映了白羅斯的街頭藝術表達是如何被限制,但 MV 主角開始被塗鴉的圖像、意境所啟蒙,從圖像中得到了感召。就最近白羅斯的政治局勢,可以看到街頭藝術也變成了政權與民眾的對立。

歌詞當然其實是大家見慣見熟的情歌,「You are the sun in my eyes. You are the stars. And I am the moon」一句清楚可見。

Molchat Doma 用了三天去拍這 MV,在這之前他們要經過一連串官僚制度,和不同部門交涉,又要拿出圖案等批,更已準備要拿出「budget」好讓政府「批准」... 但最後有一部門只示意樂隊「塗吧,但之後要讓牆回復原狀。」

