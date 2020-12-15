佛都有火~amazarashi《令和二年》MV投射疫症下日本人的不安

早前報導過 amazarashi 會在建築大師安藤忠雄重新設計的大佛北海道「頭大佛」靈園，進行音樂會。網上音樂會已在12月12日網放，其後官方釋出主打歌《令和二年》，英譯為 A.D.2020 即公元2020年，作為「年度之歌」歌詞濃縮了各種令人可惜的事：電影、音樂會、唱片發行的取消，櫻花開了卻不能共賞，失業帶到的經濟問題。「我不入地獄，誰入地獄」人類今年所經歷的苦難，全都投射在佛身上。

佛家認為苦難來自我們的欲望，以及「無明」與「不知」，「無明」是沒有光明的未來，以及對事非痴迷不分黑白的情況；「不知」是指人的肉體隨時會面對各種突然其來的狀況，生老病死遷變不定，在這個《令和二年》的疫情下全部一一體驗。

「世界的突變，令原本日常的東西都變得特別。」amazarashi 音樂會收集了日本人對過往一年的感受。(MV截圖)

amazarashi 團隊在佛身及牆身投射了各種不安的畫面，佛家崩潰、起火、以及帶上防毒面罩，渡一切苦難的大佛之下的蠟燭，印上了日本人在2020不能實現的願望和困惑，種種的日常都變得難以實現。

amazarashi 在安藤忠雄大佛上的立體投射音樂會

佛教主張面對苦難是需要靠自我探索和認識，從內部改變自身價值觀，2020年我們的生活180度改變，為了生活去接觸新的工種，學習面對獨處，甚至反思這個社會對我們的意義。雖然佛家充滿各種的神佛，但其思想卻是鼓勵人不要只靠求神拜佛去解決苦難，要積極面對和了解才是佛家真締，不要將「看化了」成為你「放棄」的籍口。

amazarashi 最新的EP《令和二年、雨天決行》將於12月16日推出

amazarashi 在12月16日推出了全新的EP《令和二年、雨天決行》，這個射映在佛身的音樂會《amazarashi Online Live 末法独唱 雨天決行》國際場將於12月20日再次於網上直播，有興趣的觀眾可以在YouTube片下的簡介欄去相關網站購票。

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