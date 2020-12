原名 Annie Clark 的 St.Vincent,最近接受音樂雜誌《MOJO》 訪問時指,新專輯已經「上好了彈藥」,又笑言「我是美國人嘛,當然要用和槍有關的比喻」。

對上一張作品已是 2017 年的《MASSEDUCATION》,新一張專輯雖未定命,但 St.Vincent 說已準備好 2021 年初推出,她又說:「新作會來一個如地殼板塊移動的改變,啟發自 70 年代初 Stevie Wonder 的專輯作品和 Sly and the Family Stone。」嘩,那會是很 soul、很 psychedelic 的一張專輯呢。

St. Vincent 又說:「我的多角度創作已去到了不能再突破的階段,我想重回到去我自己聽得最多的音樂去作創作基礎。而且之前做的演出都是很大規模很閃耀的,若 2021 年可以回復舉行演唱會,我會選擇回歸簡約,只要在大家面前唱歌就好。」

