Olivier Cong 新歌《A Thousand Winds》以美國詩人Mary Elizabeth Frye的作品《別站在我的墳前哭泣》(Do not stand at my grave and weep)重新編製成歌曲。這首描寫愛人失去的傷痛的詩,曾多次被改編成不同語言的歌曲作品。為不斷經歷死亡2020,送上一首挽歌。

Olivier Cong以Indie folk的形式改編《Do not stand at my grave and weep》,MV中絕美的影像,萬物在微小的變化下消逝,加上1:1的影像格式,猶如日本攝影師竹內倫子在攝影中的命題,在日常美好的畫面中觀察生與死。

《Do not stand at my grave and weep》最被廣傳的改編作品,為日文版的《千の風になって》中譯《千風之歌》,近日台灣前總統李登輝去世,這首歌突然再被廣傳,因為這是他生前每天都唱的歌,亦曾在生日時演唱。