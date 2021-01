PJ Harvey 的再版專輯系列陸續有來,公布了專輯《Stories From The City, Stories From the Sea》的再版外,亦有未曾收錄歌曲樣帶《This Mess We’re In》上線。

《Stories From The City, Stories From the Sea》早於 2000 年推出,今次的再版《Stories From The City, Stories From the Sea - Demos》會於 2 月 26 日推出。當年的原版《This Mess We’re In》,PJ 找來了 Radiohead 的 Thom Yorke 作和音,當然 Demo 版本就沒有了:

原版《This Mess We’re In》

