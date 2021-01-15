不意外 - Green Day 香港站博覽館演出取消

都是預料之內吧？原本已延到今年 3 月 19 日在國際博覽館的 Green Day - Live In Hong Kong 演出將取消。主辦單位 Lushington 於聲明中指「憂慮新型冠狀病毒「COVID-19」疫情持續及相關的出入境限制」。

老實說，自去年 3 月後，全球各大型的音樂會、音樂節都紛紛延期或取消，今次輪到了 Green Day。其實這場演唱會早在 2019 年 10 月公布，當時世界仍未和 COVID-19「 碰頭」...

主辦單位 Lushington 現提供退款手續辦理方法：

所有從特約銷售點（包括：香港會議展覽中心、香港演藝學院、演藝伯大尼校園、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心、D•PARK愉景新城及通利琴行）和以信用卡或現金於購票熱線（852）31 288 288 所購買的門票，請參考以下(a)至(e)的辦理手續退票：

從2021年2月1日至2021年3月24日期間，於辦工時間内，攜同有效門票，到香港會議展覽中心的「快達票」票務處辦理退票手續。

「快達票」票務處的辦工時間：星期一至五，早上11時至下午7時，星期六、日及公眾假期休息。

如門票以信用卡方式購買，在辦理退票手續時，將要求出示跟購買該門票相同信用卡號碼的信用卡，以作查核之用。

如門票以現金方式購買，退款申請人必須填妥現金退款申請表，連同節目門票一併交回售票處職員，門票金額將全數以現金即時發還。申請人必須即時核對退款及簽收確認。

所有於2021年3月24日之後收到的退款申請，將不獲受理。

所有於快達票網站 (www.hkticketing.com) 以信用卡購買的門票：

購票金額於45個工作天內，全數自動退回用以購票的信用卡戶口內。

2021 年會好起來？沒有 Green Day，卻只有退票 Day…

AC/DC 《Realize》黑白新 MV 上線