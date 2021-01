《Realize》一曲是 AC/DC 最新專輯《Power Up》的開場作品,現在歌曲拍成 MV,以黑白風格呈現樂隊在錄音室演出的片段。

《Power Up》可以說是一張令搖滾迷、AC/DC 迷感到安慰的專輯,因為過去幾年有着很多不確定,Brian Johnson 聽力問題、Cliff Williams 在 2016 年退出樂壇、鼓手 Phil Rudd 更惹上官司... 「四年前大家一定覺得我們不會在出現的了,莫講話今年出到新專輯。」Brian Johnson 說。

都是用《Realize》當中的一句歌詞:「I got the power to electrify Make or break or satisfy / And feel a chill up and down your spine」,令人回味 raw 搖滾的時光。

