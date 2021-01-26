Code Orange 新 MV 自製動畫 大玩末世 Sci-fi 感

撰文： 宋燁文 最後更新日期： 2021-01-26 18:56

Hardcore punk 樂隊 Code Orange 成立 13 年，去年推出他們第四張專輯《Underneath》 ，當中歌曲《Autumn and Carbine》近日新 MV 上線，更製成了動畫，樂隊成員全變了裝甲戰士，在末世中大戰極惡 boss！

近年 cyberpunk、dystopia 的題材再變成了熱話和潮流，音樂界當然也有不少人會玩玩這個風格。Code Orange 歌曲《Autumn and Carbine》的 MV 在上周末於 Adult Swim 的「Tonnami」環節中首播，可以看到了樂隊成員 Reba Meyers 先在電腦前，慢慢進入了二次元，與成員一同穿起了如 Iron Man 或是 Mass Effect 中的裝甲，在被一個極權惡霸的末世中反抗：

樂隊之後更變成了全身 Chrome 色唱着歌曲呢。Code Orange 請來了製作室 NOWHERE2RUN Productions 為他們製作 motion capture，動畫由 Shade 主理。樂隊也在這年來的疫情中「走向串流」，於不同日子舉行了網上演唱會，也在 Twitch 中與樂迷交流、解構歌曲等等。

Code Orange 新專輯《Underneath》。

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