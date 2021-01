Karen O 為音樂人 TRZTN 新單曲《Hieroglyphs》獻聲

撰文: 宋燁文 最後更新日期: 2021-01-22 12:00

Yeah Yeah Yeahs 的 Karen O 近來都是多以客串形式和其他音樂人合作,如 The Avalanches 和 Willie Nelson 等,也為酒莊出產的紅酒以自己畫的插圖設計招紙做慈善。近日 Karen O 與另一音樂人 TRZTN 合作的新單曲《Hieroglyphs》獻聲,MV 也上線了。

《Hieroglyphs》請來了舞者 Victoria Dauberville 於 MV 擔正,在一停車場中起舞,MV 有點像在看當年 Massive Attack 請來 Rosamund Pike 的《Voodoo In My Blood》或是 The Chemical Brothers 找來 Sonoya Mizuno 的《Wide Open》 一樣:

Karen O 的奇幻式歌聲,配到了由 Barnaby Roper 執導的 MV 及 TRZTN 的音樂上,正如 TRZTN 說:「有如一段 David Lynch 式的夢境、怪異但美妙。」

Karen O 未有新歌畫酒招紙 推 Rośe 撐跨性別黑人社群

TRZTN 原名 Tristan Bechet,其實兩人也早在 2009 年就合作過,當年 Karen O 為 Spike Jonze 的電影《Where the Wild Things Are》製作原聲配樂時,Tristan Bechet 也有參與其中。

《Hieroglyphs》一曲則收錄在 TRZTN 即將推出的專輯《Royal Dagger Ballet》中。

