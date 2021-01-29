狂！Smashing Pumpkins 重整《Machina II》會有 80 首歌！

撰文： 宋燁文 最後更新日期： 2021-01-29 12:22

The Smashing Pumpkins 主腦 Billy Corgan 透露，重新製作、整理的專輯《Machina II》已經接近完成階段，專輯將會有 80 首歌！

早於 2000 年 2 月，The Smashing Pumpkins 推出了在他們第一次解散前的最後一張專輯《Machina/The Machines of God》，一張要慢慢咀嚼、非 Smashing Pumpkins 最受歡迎的專輯但卻對後一輩樂手影響深遠的 rock album。當年 5 月，樂隊宣布解散，唱片發行商 Virgin Records 又不肯將《Machina》和《Machina II》以雙專輯推出，所以在之後 9 月，Billy Corgan 以自己廠牌 Constantinople Records 發行《Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music》，專輯只是以免費形式在網上發表及下載，實體的 CD 也只是有 25 張左右。

20 年過後，Billy 說重整過的《Machina II》已完成，正進行最後的混音。「專輯其實有如一套音樂劇，但當年根本未完成好，就如一套未完成剪輯的電影就首映了一樣。」Billy 說。他又指重新推出的《Machina II》是最代表到 20 年前樂隊的創作原意。

本在 2013 年樂隊希望再推出實體的，但版權問題擱置了計劃，現在終於可行了。「《Machina II》可以說是《Machina》剩下來的材料和片段，可以說是我想將一套電影完成，卻在過程中發現根本完成不到。」Billy 補充。《Machina II》將會有 80 首歌曲作品收錄在其中，「很瘋狂，有些作品歌曲好像草稿一樣，但細聽下你會體會到我想要的那部電影的感覺。推出 Box Set 的時候我會寫篇長文解釋一下。」

有興趣可以聽聽 Billy Corgan 在 RADIO.COM 的訪問：

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