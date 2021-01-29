《樂壇已死》參與的音樂單位，有人問你「乜水」會點答？

撰文：熊文浩
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《樂壇已死》MV推出後得到樂迷的關注，十多位音樂人組成的團隊在MV中並沒有獨立標明自己的名字，樂迷可能未必認識這些新世代音樂人，如何有人問你「乜水」，他們各自又會點答？
每個音樂單位，扭耳仔分別問了他們兩個問題：
1. 如果有人問你「乜水」，你會怎樣回答？
2. 你覺得「樂壇」定義是？
謝芊彤＠雷同二友／謝芊蕾＠雷同二友
謝芊彤 及 謝芊蕾＠雷同二友 (圖片來源：樂壇已死 MV)
我們是來自雷同二友工作室的雷同二友，謝芊彤謝芊蕾，一對來自香港的音樂創作組合。
哪裡有熱愛音樂的人，那裡就是樂壇。
SIN 林善麟
SIN 林善麟 (圖片來源：樂壇已死 MV)
我是獨立樂隊主音+結他手
我覺得樂壇好像一個生態系統，需要音樂人和聽眾同時並存、而且互相影響先可以形成。假如音樂人一味只按自己喜好走偏鋒而不顧大眾的口味，或者大眾只懂批評而不用心聽，都會讓這個生態系統失去平衡，繼而把它破壞。
Tomy 何家銘
Tomy何家銘 (圖片來源：樂壇已死 MV)
我係香港嘅音樂人同歌手，我聽廣東歌大。
「樂壇」係一個百花齊放，冇分主唔主流嘅一個共同體；由音樂人發表到聽眾吸收到作品嘅一個載體。
SENZA A Cappella
SENZA A Cappella (圖片來源：樂壇已死 MV)
我係Peace，一個音樂人。
一個集中唔同音樂、比做音樂人同聽眾連結既媒介，而且都要有咁上下蓬勃先個壇先成立。
我係一個想透過音樂同視覺藝術表達訊息、同其他人連繫嘅人。
樂壇係一個聚集任何與音樂相關角色嘅地方，包括創作者、各唱片公司部門、支持者、樂評人、連haters也算是。
我叫King,係一個musician / free-lancer, 除左SENZA之外，教音樂、編曲、錄音、混音後製咩都會做下！
有音樂人既地方就有樂壇。樂壇唔會限制邊一個種類既歌或者歌手先可以存在，提出限制既只係唔適應當下既人。一個樂壇應該百花齊放，音樂人之間先可以擦出唔同既火花，創作出更多新既同好既音樂。
康志維
康志維 (圖片來源：樂壇已死 MV)
玩過好多比賽，試過包尾 玩過造星，被批隱形 我係無放棄唱歌嘅康志維 Edmond。
樂壇對我尼講係一個時代嘅紀錄，紀錄住呢個社會唔同人嘅人生，想表達嘅訊息，掀動住唔同嘅情緒，而我係可以喺度搵到自己經歷過嘅事，當刻嘅心情。
符家浚 (參與和音部份，沒有出現在MV)
我會話我係個音樂工作者
係個無需競爭, 百貨應百客既音樂工作環境