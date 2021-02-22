The Weeknd由毒販唱到上國際舞台　回顧新世代R&B天王的暗黑歷史

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-22 16:30

現年31歲的加拿大男歌手The Weeknd早前在第55屆NFL超級碗（Super Bowl）擔任中場嘉賓，自資700萬美元（約5,460萬港元）於球場不同地方搭建舞台，表演範圍橫跨整個球場，非常有心思。雖然網民批演出沒有往年精彩，但總算有誠意。這個表演令Weeknd再次在網絡爆紅，更有網民回顧他的成名路。

The Weeknd擔任今年超級碗中場表演嘉賓。（Getty Images）

跟其他國際歌手不同，The Weeknd一直跟大眾保持距離，經常玩失蹤，更甚少公開接受傳媒訪問，就連社交媒體幾乎全都是跟自己音樂有關的消息，不過近期他因在格林美零提名而公開批評大會腐敗而得到重大關注。

【超級碗】The Weeknd任中場表演嘉賓 唱快歌玩自拍惹評擊

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原名Abel Tesfaye的Weeknd多年前曾在訪問中提及不愉快的童年，在多倫多斯卡伯勒（Scarborough）郊區成長的他形容自己為「街童」。生父只跟他有數面之緣，後來更離家出走，由母親和外婆撫養他長大。因為生於破碎家庭及擁有埃塞俄比亞血統，令Weeknd在歧視和貧窮中長大。

到了17歲那年，他決定離開輟學，並獨自離開斯卡伯勒。其後跟兩友人入住由福利金支持的公寓，靠偷竊食物和販毒來賺取生活費。事件曝光後，Weeknd跟友人被趕出住所流落街頭，更入過男童院。他曾在訪問中表示，在最艱難的時候音樂改變了自己的一生：「我曾以為製作電影會是我的出路，但是在做電影時候無法讓我感覺更好。而音樂是非常直接的治療，它拯救了我的生命。」

正因為年紀輕輕便受過無數挫折，Weeknd明白到人生冇Take 2。他開始積極製作音樂，並於2011年在YouTube上載了三張實驗性的專輯，其富有獨特風格的R&B音樂讓他聲名大噪，更奠定了他在R&B界的地位。雖然擁有不堪回首的黑暗過去，靠不斷的努力和創新打出名堂，經過超級碗的表演，全世界都會認識The Weeknd的名字。