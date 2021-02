殿堂電音組合Daft Punk公開8分鐘短片　用「爆炸」方式宣告解散

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-02-23 01:23

巴黎電子音樂組合Daft Punk在香港時間昨晚(22/2)上載一段8分鐘、名為《Epilogue》(結語)的短片至YouTube頻道,片中全無對白,當中戴上銀色頭盔的Thomas Bangalter身上被裝上計時炸彈,並被隊友Guy-Manuel de Homem-Christo啟動,他隨即越走越遠,最後被炸至全身粉碎。至於其後畫面則寫上「1993-2021」的字句,代表這隊成軍已有28年的組合正式解散。

Daft Punk成軍以來一直作風低調,兩位成員從來只會戴上頭盔和手套亮相,以著名的機器人打扮示人。他們曾在2009及2014年先後贏過格林美獎,其中在2014年,他們憑大碟《Random Access Memories》贏得一共5座格林美獎,包括「年度最佳專輯」、及憑單曲、與Pharrell Williams合作的《Get Lucky》贏得「最佳流行組合表演」及「年度製作」等。而2001年推出的專輯《Discovery》更是Daft Punk的代表作,他們邀請到日本著名動畫大師松本零士製作動畫電影《Interstella 5555: The 5tory Of The 5ecret 5tar 5ystem》,2003年年底完成,全以Daft Punk的《Discovery》單曲推進劇情,部份片段製成MV,在樂迷眼中堪稱經典。解散消息一出,不少歌迷都在影片下方留言大叫可惜,又指組合解散象徵一個時代的終結。

Daft Punk成軍以來一直戴上頭盔和手套示人,其機器人打扮深入民心。(Getty Images)