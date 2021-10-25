鍾書華：可以笑出聲的色士風音樂會｜熾熱之音

歐洲音樂項目看來會冒一些險，這是我希望香港可以效法的。 鍾書華

柏林「黃金二○年代」曲目來到一百年後的今天，仍是難倒不少演奏級名家的音樂。香港今秋有威爾斯色士風好手鍾書華（Joshua Jones）演奏，帶來舒爾霍夫（Schulhoff）《熱》奏鳴曲（Hot-Sonate），接着會有樂團演奏寇特‧懷爾（Kurt Weill）《三便士音樂小品》（Threepenny Music）。為此，我們邀請鍾書華接受訪問，談談他居港四年的觀察與今次演奏的排練過程。

鍾書華（照片由香港城市室樂團提供）

「排練時，並不是沒有違和地『夾』得來。」鍾書華受訪時分享說的話，可謂引人入勝，似乎這次音樂會將有一些火花可以「觀賞」？他說，不管是色士風、鋼琴，還是色士風、管弦樂，「每個演奏單位都須掌握自己負責的部份」，才可以讓觀眾聽得出一個整體來。於是，他們不久就發展出一種特別的演繹方式。

能與聽眾互動的古典色士風音樂會

今次音樂會的確與一般在港的演出不同，「是完全可以『笑出聲』」，鍾書華與合奏者發現此曲有一套特別的形式，聽眾聽起來或者會覺得好像哪個部份遲了半拍，其實都是作曲者設計出來的。樂章到了某些時刻，甚至是預設了觀眾反應。

客席指揮杜程（照片由香港城市室樂團提供）

談到這些曲目的時代特色，他分享時說，那個年代有許多色士風曲目在德國冒起，其後納粹黨影響力漸漸擴大，抑壓着藝術家的美感表達。它們的重要在於，當色士風曲目已在美國盛行的時候，德國作曲家也有他們別具特色的創作，這批作品可為已被邊緣化的古典音樂，以另一形式回到大眾視野。

樂團將會演奏舒達凡‧沃爾普獻給他愛人艾爾瑪．荀伯克的一首豐富感官享受的《給艾爾瑪的探戈》，以及寇特‧懷爾於夜總會歌舞表演中取得靈感下所寫，一首給色士風、吹管、敲擊、手風琴、鋼琴和班祖琴這些令人陶醉的樂器演奏的《三便士音樂小品》。 香港城市室樂團

鍾書華居港四年，在M.int Academy擔任色士風老師。談到香港音樂的聽眾，這些年來，他觀察到香港聽眾是十分支持古典音樂的一群，傳統曲目亦非常受歡迎，例如Beethoven、Rachmaninoff都是全院滿座的。不過，在歐洲不同的演出場地，聽眾會聽到新晉作曲家和正在冒起的演奏家演繹他們自己的作品：「歐洲音樂項目看來會冒一些險，這是我希望香港可以效法的。」意思就是說，希望香港有更多演出場地留給年輕人，演繹全完屬於自己的作品。

香港城市室樂團（照片由香港城市室樂團提供）

今次他能參與香港城巿室樂團演出大師作品，感到十分榮幸：「尤其（全球疫情期間）許多地方都無法舉辦現場音樂演出。」香港已成為最具規模的古典色士風舞台之一。他希望現場聽眾，屆時可以留心某曲目第三樂章，自會聽得出他與樂團的心思。

節目名稱｜1920s 柏林「蒲點」音樂：《熾熱之音》音樂會

演出日期及時間｜10 月 26 日 (星期二) 晚上 8 時

地點｜大會堂音樂廳

客席指揮｜杜程（Colin Touchin）



受訪者介紹｜鍾書華（Joshua Jones），色士風演奏家，生於烕爾斯南部，以一級榮譽畢業於皇家威爾斯音樂與戲劇學院，之後憑明斯特伯爵夫人音樂信託獎學金，在曼徹斯特皇家北方音樂學院完成音樂碩士課程。他先後受教於拉拿‧詹姆斯、洛伯‧畢克蘭、傑拉‧麥紀基陶、安迪‧史葛等。他接觸了荷蘭色士風學派後，深受啟發，於是再到荷蘭烏德勒支音樂學院，向約翰‧凡特林頓學習了一個學期，更因此接受到邀請，與荷蘭拓荒者樂團這隊音樂界開路先鋒合作演奏。鍾書華迄今已兩度贏得愛瑪生管樂入門獎，並且入圍史陶札卡爵士獎最傑出樂手比賽的總決賽。他是英國樂隊冒險四重奏、變色龍樂團的創團樂手，曾在皇家威爾斯音樂與戲劇學院交響樂團的音樂會中擔任獨奏，演奏米高‧卡文的色士風協奏曲。又曾與另兩位威爾斯樂人嘉芙蓮‧詹金斯及莎莉‧貝西在威爾斯親王御前獻藝。鍾書華2017年來港，現於音樂機構萬音天地教授色士風。

