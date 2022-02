【爵士樂】感嘆Jazz歌姬Billie Holiday　因渣男友們陷藥癮酒癮

她心裡在納悶,他們是不是一生下來就帶著毀滅的種籽,他們可以靠哄靠騙逃過一時,卻絕對無法迴避毀滅的下場。酒精、毒品和監獄。爵士樂手並非英年早逝,而只是衰老得比較快。在她唱過的歌裡,她已經活了一千年,歌中唱的是飽經滄桑的女人和她們愛的男人。 《然而,很美》(But Beautiful)

這段文字出現在《然而,很美》(But Beautiful) 這本獻給爵士樂的詠歎集子中,去年我的愛書之一。這裡的「她」,就是 Billie Holiday。這段她和 Lester Young 相濡以沫的揣摩,叫我想起 2019 年在金馬影展看《Billie》(爵唱愛與死:比莉哈樂黛) 時的酸澀心情,也以此為嘗試了解 Billie Holiday 之始。

金馬影展網站是這麼介紹此片的:「1978 年冬末,一具年輕記者的屍體倒臥在華盛頓的街道上,隨之出世的是她生前耗費近十年心血,親身訪談的上百卷錄音卡帶。……時隔四十餘年,導演重整該批錄音素材及該名記者的遺稿,結合珍貴照片及數位修復的表演錄像,嘗試重繪比莉哈樂黛如同黑色電影般的私密肖像。」其實看完電影後我就忘了那位記者的名字,反正片子重點是 Billie Holiday。

上星期,從圖書館借到《我們與比莉.哈樂黛》(With Billie) 這本書。本以為只是她的傳記,一讀方知原來和電影《Billie》同源,作者 Julia Blackburn 把當時那位記者——Linda Lipnack Kuehl遺留下來的大量訪談錄音和筆記重新整理,集眾人視角側觀 Billie Holiday,寫就了這本書,出版於 2006 年,也算圓了 Linda 未竟之夢。而 13 年後,導演 James Erskine 才把這些素材搬上大螢幕。

雖非自傳、正傳、唯一授權傳記,但也許真相反而能藉由拼湊多元觀點推導出,有點像軟工的反組譯吧。雖然很多受訪者之記憶隨著年代久遠而模糊且有所出入,但 Billie 的個人特質卻無人不印象深刻。就如她朋友 Tony Scott 所說:「當 Ella Fitzgerald 唱『我的男人離開我』,你覺得他是上街買條麵包。但是女士 (Lady,就是指 Billie Holiday) 唱的時候,你可以看見那傢伙走上街。他已經收拾好包袱,他永遠不會再回來。」

「Lady Day」,「戴女士」,Lester Young 如此稱呼她。有本講流行音樂與藥物歷史的書《等待藥頭》,其中一章便以此為名,當然該章主角就是 Billie Holiday。藥物與酒精是令眾多音樂人(爵士樂手更難以倖免)把日子過得一團糟的主因,Billie 則是受害最深的人之一。藥物甚至成為眾渣男們控制 Billie 的手段,他們還不時拳腳相向,即使 Billie 再強悍也禁受不住長年身心摧殘。《等待藥頭》中有段故事:身兼經紀人和男友的 John Levy 以各式手段控制她,每次兩人發生爭執就威脅舉發她。有次 John Levy 叫 Billie 把海洛因拿去馬桶沖掉,正巧警員破門而入逮捕她。但 Billie 為了證明清白就直接自費住了四天療養院,因為沒有出現戒斷症狀而獲判無罪。後來 Billie 在某俱樂部牆上看到 John Levy 和員警特別友善的照片,該員警就是當初逮捕她的人。你可以再賤一點啦 John Levy!

John Levy 只是她的其中一位渣男友而已,所以我在渣男後面加上個「們」。她老是遇人不淑,但這也可能是從小破碎的家庭環境導致她缺乏安全感。愛拿 bitch、motherfucker 當發語詞的她,有時候只是覺得跟你親暱才如此,但她的男人好像個個都容易被她直爽個性給惹毛,不揍她一頓不爽快,她也樂得挨揍以換取男人的「強壯證明」而甘願受其監護,真矛盾哉!

如此戲劇性的 Lady,讀著讀著就想聽她的歌。她生前最後一張專輯《Lady in Satin》,其中有首歌叫〈But Beautiful〉,一看歌名我才知道,應該就是本文一開始提到的書《然而,很美》名稱由來。這是一首老爵士曲,演繹者眾,但 Billie 在她生命末期用衰老的嗓音唱得一派蕭瑟滄桑,那句「It's heartache anyway / But beautiful」實在叫人欷歔喟嘆!

前文還提到,Billie 似乎也樂於挨揍以換取男人的愛與保護,這在她的〈My Man〉就聽得到:「He beats me, too / What can I do?」。此曲讓我想到 Amy Winehouse 的〈Back To Black〉,不但唱腔、旋律、節奏相似,Amy 和 Billie 也同樣有著悲情而早逝的生命。從 Bessie Smith 到 Billie Holiday 到 Janis Joplin 再到 Amy Winehouse,悲劇女伶命運像世代延續下去的詛咒,何時方了?

哎哎講到了 Janis Joplin 那我真的不能再寫了,否則我今晚免肖想入睡。只是既然有「唱藍調的女士」(Lady Sings the Blues),那有「唱藍調的女孩」(Girl Sang the Blues) 也不意外;Don McLean 的〈American Pie〉不就告訴你了嗎?那又是另一段故事了。

PS. 今年獲得金球獎劇情類最佳女主角的 Andra Day,她就是在《The United States vs Billie》中飾演 Billie Holiday,Andra Day 扮演 Lady Day,有沒有那麼巧!看電影預告應該是以 Billie 最有名的歌〈Strange Fruit〉所掀起的風波為主軸,此曲乃 Billie 贏得後世尊敬的關鍵,我超想看的,但是 Hulu 沒來台灣開台,看不到超殘念!

【延伸閱讀】日本過百年歷史私家小廚懷舊味濃 老闆曾玩音樂玩到著Burberry(點圖放大預覽)▼▼▼

+ 9

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:小白的窩,原文:我看我聽 Billie Holiday】