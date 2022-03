專訪｜日本次世代創作歌手「春野」　讓都市人放鬆下來的溫柔樂音

以VOCALOID P 發跡的次世代創作歌手「春野」,以隨性又穩重的曲風、輕快舒適的節奏、微帶憂傷的旋律、仿若呢喃溫柔低沈的歌聲,貼近了一顆顆夜晚不眠的心,融入許多城市的聽眾的家中,成為讀書、工作最適合的BGM。



從詞曲創作混音後製都一手包辦,才華洋溢的春野在25歲這年的2月2日發行數位EP《25》,除了大家熟悉的 Lo-Fi HIP HOP之外更加入更多元素,將他豐盈多彩的音樂性發揮的淋漓盡致,甚至大膽挑戰了跨國合作。現在就讓我們透過專訪來更認識春野吧!

立刻來認識春野的魅力!

Japaholic:請春野先跟大家自我介紹吧!

春野:我是春野。1996年出生於日本東京。現在是一名歌手。從作曲、作詞到編曲全都自己包辦。會演奏的樂器有鋼琴、吉他、貝斯、合成器,大概就這些了。

Japaholic:請問你是從什麼時候開始對音樂產生興趣的呢?有沒有受到什麼音樂人或歌曲的影響?

春野:讓我接觸音樂的根源是坂本龍一。小時候曾學過古典鋼琴。而對於構成我現在的音樂風格帶來莫大影響的音樂人有Mac Miller、FKJ、keshi,以及DPR。

Japaholic:春野的作品中有很多充滿都市生活感、讓人放鬆寧靜下來的歌。本人也是這樣很時尚又穩重沈著的個性嗎?

春野:該怎麼說呢?(笑)其實我自己也不太清楚,不過我喜歡服飾,也喜歡鞋子。對於如盔甲般能讓自己看來強大搶眼的時尚單品,在我眼中都有著強大魅力。另外,我還滿常被人說看起來很冷淡,大概就是那樣給人沉著的印象吧。

Japaholic:春野的歌中「夜晚」的印象很強,也常常聽到台灣的聽眾說「很適合當晚上念書、工作用的BGM,無限重播聽」。請問是有意識到這點而創作的嗎?

春野:原來台灣的聽眾們會這樣聽呀!日本的聽眾也滿多類似這樣的發言。我其實沒有特別去意識著要營造出「夜晚」的氛圍,而是依循感覺、直覺的去創作,或許在我創作時的重要靈感來源之中,與「夜晚」這項元素有著極大的關聯性也說不定呢!

Japaholic:平常大概是怎樣汲取創作靈感的呢?

春野:我的靈感是從自己的想法與過往中所獲得的。我滿喜歡與哲學相關的事,也很喜歡去了解別人的想法,同時為了要能證實自己所想的事情,也會想去了解各方面的事。在這樣的過程中能得到許多刺激,我想那也連帶影響了音樂的製作。

Japaholic:請告訴我們這5首「只要聽這5首歌就可以立刻了解春野是怎樣的音樂人」 的歌吧!

春野:嗯…該選哪首呢。(笑)雖然是希望大家能認識現在最新的自己,但一定要回答這題的話我的選擇是

1.〈21〉

2.〈cash out feat. brb.〉

3.〈Love Affair〉

4.〈Instant Date〉

5.〈Dance At The Moonlight〉



1月12日發行的數位單曲〈cash out feat. brb.〉

Japaholic:〈cash out feat. brb.〉是跟新加坡的 R&B 樂團・brb.合作的歌,請告訴我們是怎麼創作的吧!

春野:我原本就是brb.的超級粉絲,這首歌就是在我的熱烈邀請下而展開了合作。之後我開始製作樂曲,當然brb.也有傳來他們做的曲子,在大量的往返聯絡下,耗費了半年的時間終於製作完成。因為還有語言的隔閡,其實作業上是有難度的。不過當最讚的母帶完成時,我整個人興奮不已啊。真的是非常開心。

Japaholic: 跟別的音樂人合作時、自己創作的歌被唱的時候,有什麼特別在意的事嗎?

春野:嗯…並不是有意識地去決定要怎麼做,因為我對於邀請的每一位音樂人其實都抱持著滿懷的崇敬之意,一方面因為自己也是粉絲,自然就會想要做出能讓對方發揮長才的歌曲!而且正因為自己是粉絲,我會保持著和對方不會太過於親近的距離感…大概是那種感覺。(笑)當然我也是希望能和對方當好朋友啦!

2月2日發行的數位EP《25》

Japaholic:請告訴我們這張最新 EP《25》的名字由來。

春野:25是我的年齡。因為想做出一張和迄今人生劃下區隔的作品,而以此命名。

Japaholic:這張 EP 中收錄了怎樣的歌曲呢?希望《25》成為怎樣的一張作品呢?

春野:我想這是至今最誠實面對自身根基和想要表現型態的一張作品吧!其中有能讓人起舞的2step風格,也有像Indie pop的創作。是張在交錯混雜的日文和英文之中,清晰表明了我的想法與立場的作品。

Japaholic:春野從作詞、作曲到混音等工作都一手包辦,在製作這張專輯時有特別在意什麼嗎?

春野:其實整個製作期間相當長,因此對樂曲編寫的品味喜好也有些改變,而這樣的狀況也就反映在創作出來的成果上。這其實符合了25這個主題,變得像是人生一般。於是決定就這樣繼續做下去。可說是有意識的,不去修補其中的差異性。

Japaholic:2021年對春野來說是怎樣的一年呢?而2022年的抱負又是什麼呢?

春野:2021年是做準備的一年。在變化之前,想要變成什麼模樣?需要哪些東西?是個對許多事物做出選擇取捨的一年。2022年就是希望能將成果呈現給大家的一年!

Japaholic:最後,有什麼想告訴 Japaholic 讀者的話嗎?

春野:Japaholic的讀者們,希望看完這篇專訪燃起興趣的話請務必聽聽看《25》。相信肯定不會後悔的!希望這個訪問能成為大家認識春野的一個契機!

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】