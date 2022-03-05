專訪｜日本次世代創作歌手「春野」　讓都市人放鬆下來的溫柔樂音

以VOCALOID P 發跡的次世代創作歌手「春野」，以隨性又穩重的曲風、輕快舒適的節奏、微帶憂傷的旋律、仿若呢喃溫柔低沈的歌聲，貼近了一顆顆夜晚不眠的心，融入許多城市的聽眾的家中，成為讀書、工作最適合的BGM。



從詞曲創作混音後製都一手包辦，才華洋溢的春野在25歲這年的2月2日發行數位EP《25》，除了大家熟悉的 Lo-Fi HIP HOP之外更加入更多元素，將他豐盈多彩的音樂性發揮的淋漓盡致，甚至大膽挑戰了跨國合作。現在就讓我們透過專訪來更認識春野吧！

立刻來認識春野的魅力！

Japaholic：請春野先跟大家自我介紹吧！

春野：我是春野。1996年出生於日本東京。現在是一名歌手。從作曲、作詞到編曲全都自己包辦。會演奏的樂器有鋼琴、吉他、貝斯、合成器，大概就這些了。

Japaholic：請問你是從什麼時候開始對音樂產生興趣的呢？有沒有受到什麼音樂人或歌曲的影響？

春野：讓我接觸音樂的根源是坂本龍一。小時候曾學過古典鋼琴。而對於構成我現在的音樂風格帶來莫大影響的音樂人有Mac Miller、FKJ、keshi，以及DPR。

Japaholic：春野的作品中有很多充滿都市生活感、讓人放鬆寧靜下來的歌。本人也是這樣很時尚又穩重沈著的個性嗎？

春野：該怎麼說呢？（笑）其實我自己也不太清楚，不過我喜歡服飾，也喜歡鞋子。對於如盔甲般能讓自己看來強大搶眼的時尚單品，在我眼中都有著強大魅力。另外，我還滿常被人說看起來很冷淡，大概就是那樣給人沉著的印象吧。

Japaholic：春野的歌中「夜晚」的印象很強，也常常聽到台灣的聽眾說「很適合當晚上念書、工作用的BGM，無限重播聽」。請問是有意識到這點而創作的嗎？

春野：原來台灣的聽眾們會這樣聽呀！日本的聽眾也滿多類似這樣的發言。我其實沒有特別去意識著要營造出「夜晚」的氛圍，而是依循感覺、直覺的去創作，或許在我創作時的重要靈感來源之中，與「夜晚」這項元素有著極大的關聯性也說不定呢！

Japaholic：平常大概是怎樣汲取創作靈感的呢？

春野：我的靈感是從自己的想法與過往中所獲得的。我滿喜歡與哲學相關的事，也很喜歡去了解別人的想法，同時為了要能證實自己所想的事情，也會想去了解各方面的事。在這樣的過程中能得到許多刺激，我想那也連帶影響了音樂的製作。

Japaholic：請告訴我們這5首「只要聽這5首歌就可以立刻了解春野是怎樣的音樂人」 的歌吧！

春野：嗯…該選哪首呢。（笑）雖然是希望大家能認識現在最新的自己，但一定要回答這題的話我的選擇是

1.〈21〉

2.〈cash out feat. brb.〉

3.〈Love Affair〉

4.〈Instant Date〉

5.〈Dance At The Moonlight〉



1月12日發行的數位單曲〈cash out feat. brb.〉

Japaholic：〈cash out feat. brb.〉是跟新加坡的 R＆B 樂團・brb.合作的歌，請告訴我們是怎麼創作的吧！

春野：我原本就是brb.的超級粉絲，這首歌就是在我的熱烈邀請下而展開了合作。之後我開始製作樂曲，當然brb.也有傳來他們做的曲子，在大量的往返聯絡下，耗費了半年的時間終於製作完成。因為還有語言的隔閡，其實作業上是有難度的。不過當最讚的母帶完成時，我整個人興奮不已啊。真的是非常開心。

Japaholic： 跟別的音樂人合作時、自己創作的歌被唱的時候，有什麼特別在意的事嗎？

春野：嗯…並不是有意識地去決定要怎麼做，因為我對於邀請的每一位音樂人其實都抱持著滿懷的崇敬之意，一方面因為自己也是粉絲，自然就會想要做出能讓對方發揮長才的歌曲！而且正因為自己是粉絲，我會保持著和對方不會太過於親近的距離感…大概是那種感覺。（笑）當然我也是希望能和對方當好朋友啦！

2月2日發行的數位EP《25》

Japaholic：請告訴我們這張最新 EP《25》的名字由來。

春野：25是我的年齡。因為想做出一張和迄今人生劃下區隔的作品，而以此命名。

Japaholic：這張 EP 中收錄了怎樣的歌曲呢？希望《25》成為怎樣的一張作品呢？

春野：我想這是至今最誠實面對自身根基和想要表現型態的一張作品吧！其中有能讓人起舞的2step風格，也有像Indie pop的創作。是張在交錯混雜的日文和英文之中，清晰表明了我的想法與立場的作品。

Japaholic：春野從作詞、作曲到混音等工作都一手包辦，在製作這張專輯時有特別在意什麼嗎？

春野：其實整個製作期間相當長，因此對樂曲編寫的品味喜好也有些改變，而這樣的狀況也就反映在創作出來的成果上。這其實符合了25這個主題，變得像是人生一般。於是決定就這樣繼續做下去。可說是有意識的，不去修補其中的差異性。

Japaholic：2021年對春野來說是怎樣的一年呢？而2022年的抱負又是什麼呢？

春野：2021年是做準備的一年。在變化之前，想要變成什麼模樣？需要哪些東西？是個對許多事物做出選擇取捨的一年。2022年就是希望能將成果呈現給大家的一年！

Japaholic：最後，有什麼想告訴 Japaholic 讀者的話嗎？

春野：Japaholic的讀者們，希望看完這篇專訪燃起興趣的話請務必聽聽看《25》。相信肯定不會後悔的！希望這個訪問能成為大家認識春野的一個契機！

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