要健康定要黃金？銀行跨界醫療一站式VIP服務 讓你兩者兼得

對很多成功人士而言，除了如何讓累積的財富傳世百年之外，另一個難題，就是守護健康，及能否在最舒適環境下，獲得最頂尖的醫療照護。以往，富豪的標配是名車、名錶、名畫；今天，真正的「富有」已經升級為：買到時間，買到安心，買到全家人的健康VIP通行證。這種對「時間與健康」的渴望，正推動着銀行界服務升級。

中銀香港FamilyMAX這次將理財服務延伸，與頂尖的香港港安攜手推出「Family Elite Care」計劃，目的就是要為大家兼得財富同健康！



不只管錢！銀行變身「健康管家」 解鎖香港港安醫院VIP服務

想帶年邁的父母看專科？想為孩子安排最安心的體檢？電話打不通、輪候像「長城」、手續繁複如迷宮？這些焦慮，從此與你無關！「Family Elite Care」的核心價值，就是將FamilyMAX高端家庭客戶從冰冷的數字世界，帶入一個有溫度的全方位健康生態圈。

亮點一：星級體檢為健康財富「保值」，整個流程「無縫升級」

真正的富人，懂得投資於「預防」。中銀香港FamilyMAX明白，定期體檢是守護家庭財富的關鍵一環。「Family Elite Care」星級體檢享貼心全程一對一陪同及獨立貴賓室，全程尊享VIP式流程，舒服又節省寶貴時間！

亮點二：預防走在治療前！持續健康管理方案

特設尊尚身體檢查計劃，涵蓋多達50多項關鍵指標篩查，評估中風、心血管疾病等危疾等風險，讓你及家人全面掌握身體狀況。體檢後自選CarePlus一年健康管理跟進方案，持續跟進。包括由3D姿勢分析跟進、註冊營養師諮詢及流感疫苗接種。或者選擇中醫服務，通過中醫診症望、問、聞、切滿足個人化養生調理需求！

仲有針對兒童及青少年的體檢計劃，除了身體評估及分析，更涵蓋言語治療及註冊營養師諮詢服務，為子女未來的健康打下良好基礎。加選Kid Plus服務，持續為您的子女跟進。

亮點三：星級專車接送

「Family Elite Care」連細節都貼心地替你想好了，客戶可以選用尊貴轎車接送服務，為客戶及其家人提供點對點的往返接送，覆蓋香港及跨境路線，從家門口到香港港安醫院網絡，讓整個就醫過程都是無縫、私密而舒適的。

健康就是最強「保險箱」

中銀香港這次的「Family Elite Care」計劃，着眼於你最珍貴的資產——家庭及健康。讓財富為健康開路，健康則讓你的財富更有意義。對於追求極致生活品質、重視家庭傳承的客戶而言，這項服務無疑是為生活品質添上了一個「安全網」。

提提大家，優越服務當然有門檻！此計劃主要針對中銀香港「私人財富」及「中銀理財」的FamilyMAX客戶。詳細的服務細節及資格，請直接向中銀香港查詢或瀏覽官方網頁。https://www.bochk.com/dam/wm/family-wealth-management/offer_tc.html

