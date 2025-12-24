不靠存款收息為花紅雙糧增值 一銀行認購基金高達價值$16萬獎勵

理財概念早已成為打工仔近年的「關鍵字」。年尾將至，不少上班族最期待公司發花紅或雙糧，但放入一般活期戶口利息低，放定期存款亦怕被「鎖死」，欠靈活性。螞蟻銀行（Ant Bank）由即日起至2025年12月31日推出限時基金優惠，可獲取高達價值HK$160,000獎勵* 。

認購指定基金 獲高達港幣60,000元獎勵*

由即日起至 2025年12 月31日，只要成功在Ant Bank報名活動並在頁面認購「日日派息基金」或其他貨幣基金，連續持有至2025年12月31日，可獲取高達價值港幣60,000元獎勵。認購金額在港幣50萬元以內的部分，可享每港幣1萬元獲港幣20元獎勵，價值最高HK$1,000 獎賞；超過港幣50萬元至港幣100萬元部分，可享每港幣1萬元獲港幣40元獎勵，價值最高HK$2,000獎賞；超過港幣100萬元以上的部分，可享每港幣1萬元獲港幣60元獎勵，直接衝上最高價值HK$57,000獎賞。活動最高獎賞高達價值港幣60,000元獎勵，比不少傳統銀行的利息更具競爭力。

*以上獎賞以等值A. Point發放。

維持基金總資產最高價值港幣1.5萬元獎賞

除了認購收益，Ant Bank 還推出了禮遇二的資產維持獎賞*，讓你進一步發揮資金價值。用戶報名活動後，若在 2025 年 12 月 31 日前，日均基金總資產滿足活動檔位，即可獲得最高價值港幣 1.5 萬元的獎勵，相關獎賞將以等值 A. Point 發放。例如資產規模在港幣30 萬至 100 萬以內，每港幣10 萬可獲價值港幣50 元獎賞； 港幣100 萬至150 萬以內則每 港幣 10 萬獲價值港幣 100 元獎賞；若資產達到 港幣150 萬或以上，每港幣10 萬更可獲價值港幣 150 元獎賞。

*獎賞以等值A. Point發放。

獨家日日派息基金 資金靈活性高

對於追求穩健與流動性的投資者來說，Ant Bank獨家代理的「日日派息基金」更是亮點所在。這款基金旨在每個交易日派現金分紅，認購後最快第2個交易日開始派息。其資金靈活性高，贖回後最快第2個交易日便能入賬，以平衡賺取收益與急用現金的需求。

非貨幣基金A. Point回贈 高達價值HK$85,000獎勵

除了貨幣基金，若對非貨幣類基金感興趣，Ant Bank亦設有回贈方案。即日至2025年12月31日認購非貨幣基金，認購費將以A. Point全額回贈，相當於每港幣1元認購費，便能換回1,000 A. Point。舉例來說，如果你支付了港幣80元認購費，就能拿回80,000 A. Point，讓你的投資成本大幅降低。年尾限時加碼活動中，達指定認購次數及金額，更有機會獲高達價值港幣5,000元的額外獎賞。

只要透過手機上的AlipayHK App進入Ant Bank小程式，最快只需1分鐘^就能開通投資賬戶。即日至2025年12月31日，新開戶更有高達港幣8,888元現金獎賞。

^1分鐘為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定。

Disclaimer:

優惠受條款及細則約束。

投資涉及風險。詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁及應用程式。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。

以上內容由螞蟻銀行（香港）提供，AlipayHK不參與上述產品﹑相關內容或建議。

合資格用戶需同時成為螞蟻銀行(香港)及支付寳(香港)之用戶及A. Point獎賞計劃之會員以享A. Point積分。活動所獲得的A. Point獎賞受AlipayHK的A. Point條款及細則的約束。

