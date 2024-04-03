【世界新聞攝影2024】影像呈現戰爭的重量　地區組別賽果公布

世界新聞攝影獎2024（World Press Photo 2024）今日（3日）公布地區組別賽果。世界新聞攝影在2022年改制，以地域分組，希望全球各地的事件都能獲得關注。每組設「單張」、「圖片故事」、「長期拍攝計劃」及「開放形式」獎項，並將在其中選出全球冠軍，4月18日公布。

今屆得獎作記錄各地發生的新聞事件，題材包括戰爭、氣候危機、人文家庭。今年評審特別選出兩張「評審特別提名獎」，都是關於以色列–哈馬斯戰爭，以個別人物出現在事後現場的情境，令觀眾在關注事件的宏觀毀滅性之餘，不會忽略事件中每個個體所受的折磨。

圖片提供：世界新聞攝影（World Press Photo）

圖片編輯：蘇煒然

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