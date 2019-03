【專訪】1980年代紐約唐人街紀實　美籍攝影師眼中的華人移民史

這些都是攝影師Bud Glick在1981年至1984年間,受美國華人博物館(MOCA)前身「紐約唐人街歷史計劃」(New York Chinatown History Project,NYCHP)委託拍攝的照片。最近,41張照片及當年被攝者近日錄製的口述歷史錄音,正在紐約《Interior Lives: Photographs of Chinese Americans in the 1980s》展覽中展出。Bud Glick向「01影像」分享照片背後的故事。

1980年代唐人街急劇變化

這個拍攝計劃源於一個獨特歷史背景。美國於1882年頒布《排華法案》(Chinese Exclusion Act),暫停了所有中國勞工移民美國,政策影響深遠,也改變了無數中國移民的命運。法案直到1943年才被廢除,其後每年僅有105個華人移民名額。

老一輩華人移民多屬單身男性,法律的限制令他們難以將家人帶到美國。許多華裔移民在手洗洗衣店(hand laundry)及餐廳工作糊口,美國全國出現有多個「單身社區」(balchelor communities),亦有許多「單身公寓」供這些男性共同居住。

1960年代,由於中國政局動蕩,加上美方需要勞工興建鐵路,移民政策開始寬鬆。至1980年,隨着老一輩的單身男性逐漸去世,為他們而設的老店和單身公寓亦開始消失。來自香港、台灣和中國內地的年輕家庭湧入社區,使唐人街的面貌產生急劇轉變。

「紐約唐人街歷史計劃」決心保留這段歷史。這個組織由Jack Tchen及Charlie Lai於1980年創辦,透過製作口述歷史、研究和收集文物等方法,紀錄唐人街的變化,又委託了兩位攝影師深入拍攝唐人街社區,其中一位便是Bud Glick。

用照片打破語言障礙

攝影師Bud Glick是位土生土長的美國人,他坦言自己不懂中文,事前對唐人街也不算熟悉。要進入與自己文化、習俗和價值觀完全不同的社區工作並不容易,「我的角色是要張開雙眼,盡我所能去學習、與人們溝通和建立關係,再跟隨這些關係到不同地方拍攝。」Bud說作為紀實攝影師,需要對任何事物保持開放態度。



NYCHP口述歷史學家Judith Luk及Yuet-fung Ho時常幫助他聯絡不同的受訪者,Bud也經常獨自在唐人街的街道和公園、店舖和住宅工作,拍攝所有願意上鏡的人。他亦有另一個管用的方法來與人溝通,「每當有人願意讓我拍攝,事後我都會將照片沖曬出來送給他們。這替我開出了一道門口,使我跟人們有更深入的交流。你送照片給他們,顯然不是只在提取(take),還是在給予(give)。」

他說,這方法令他認識許多朋友,甚至得到人們准許,拍攝他們居住和工作的地方。Bud指,除了語言障礙,最困難的地方是跟人們建立信任,而要克服這種困難沒有捷徑,「只能用時間、堅持和回饋(give back)做到。」

照片在今天的關聯性

大學時代,Bud Glick於歷史系畢業,其後曾就讀語言學系碩士課程,但他在畢業前不久毅然退學,一邊兼職開貨車,一邊全職唸攝影,最終取得攝影系碩士學位。他如此形容,自己的學術背景與攝影的關係:「我對歷史和語言學感興趣是因為一種慾望,想與身處在其他地區、擁有不同文化和歷史的人們聯繫,希望認識他們的生活和故事。是這一種相同的慾望,令我走上紀實攝影的路。」

Bud Glick在2010年4月起,開始為小部分負片作高畫質掃描、整理和沖曬工作。他認為數碼化過程,相比起在黑房編輯照片,能令他從照片中取得更多細節,「效果叫我十分驚喜」。30多年後重看照片,不但發現了許多當年沒有注意的影像,時間也改變了他對作品的看法,他說:「種族岐視及排外主義,站在今天(美國)政府政策的最前端,這些照片在現在看來尤其有關聯性。」

相中人物回信

他將舊照片放到網上,2014年他的作品獲攝影網站Petapixel刊登,隨即引來廣大迴響,Bud陸續收到許多讀者的電郵,當中竟然有相中人或其親友的來信:

Freeman在電郵裏附上的照片,Bud清楚記得,是他剛開始這個拍攝計劃的第4卷菲林,負片已不幸在NYCHP發生一場火災中遭到燒毀,因此Freeman手上沖曬出來的照片,是唯一倖存的版本。他解釋道,「我拍攝那張照片時,Freeman還未滿5歲,不知道我就是照片的拍攝者。」Bud憶述,Freeman父親Frankie是位大好人,總是將微笑掛在嘴邊,又常常與他開玩笑和請他吃東西。兩人在拍攝計劃完成後失去了聯繫,Frankie於1987年去世。

Bud將附有這張照片和其他拍攝到他家人照片的contact sheet掃描版本,透過電郵傳送給Freeman,不久收到這樣的回覆:

Bud於那天與Freeman通話,電話中兩人情緒也非常激動。Freeman現已42歲,是3位小孩的父親,與兄弟在唐人街經營海鮮生意。他這樣說,「我們從事紀實攝影工作,常常覺得在拍照後將照片送給被攝者,是一種為了達到目的之手段(means to a end),但照片成為了他人家庭歷史的一部分,在許多年後,人們會透過相片,憶起心愛的家人(及他們年青時候的自己)。」Bud指,這些回覆令他更深入認識自己的作品,也改變了他對這輯照片的理解。他們的回覆,對Bud來說別具意義。

《Interior Lives: Photographs of Chinese Americans in the 1980s by Bud Glick》詳情

日期:即日至2019年3月24日

地點:Museum of Chinese in America

地址:215 Centre Street New York, NY 10013

更多詳情可瀏覽:https://www.mocanyc.org/exhibitions/bud_glick