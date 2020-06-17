【攝影集．專訪】如《潮湧》無法阻擋　時代的特質只能適應

去年一條《逃犯條例》修訂草案，將香港徹底改變。萬人空巷的大遊行、火光沖天的激烈衝突，一幕一幕的震撼畫面，留在港人心裏，然而只有透過紙張，才能長久保存，不致遺忘。反修例運動相關的書籍和攝影集逐一面世，《端》傳媒出版了《潮湧》攝影集，「01影像」訪問了負責編輯工作的攝影主任林振東及資深攝影記者陳焯煇，心神遊走示威現場及編輯室之間。 （圖片由受訪者提供）

出一本有價值的書

攝影集中文名是《潮湧》，英文名則是「Time and Tide」。林振東表示他們是先想好英文書名，再譯成中文，「香港現在好像有一個浪潮湧過來，我們擋也擋不住」。攝影集並未採用照片作為封面，反而是在正中間以毛筆字體寫上「香港」兩隻大字，旁邊則是計設師繪畫仿效油漆覆蓋示威塗鴉的痕跡，「潮湧，你想遮也遮不到」。

「編書時我不停思考，到處已充斥影像，為何還要出書？」最後林振東及團隊同意，希望這本書可以讓對反修例運動完全沒有認識的人，甚至是外國人都可以看明白，所以堅持要有文字輔助，而且要中英對照。「要出到一本有價值的書，不單只今刻閱讀有共嗚，而是5年後都一樣……我不敢肯定，但我想希望做到多年之後再揭這本書，可以更了解這個運動」。書裏文字分了「潮」、「煙」、「暴」、「唱」等章節記錄過動中發生的事件。

2019年8月5日，金鐘政府總部外一縷催淚煙霧。攝：陳焯煇／端傳媒（由受訪者提供）

相片以時序排列 編輯盡量減少介入

在反修例運動期間，示威者與警方之間的衝突畫面，震撼了全香港人，但攝影集裏的衝突相片的比例卻相對地少，「運動發生了好多（事件），我們希望攝影集展現到多個不同層面。縱使衝突相片很靚很吸引，兩張交代就夠了」，攝影集裏面有示威者唱歌、人鏈、激光集會、聲援被捕者，連撐警陣營的活動也有包含在內。

圖片則按時序排列，6月9日最先、之後6月12日、再到8月5日、10月1日……涵蓋由6.9遊行到理大事件之間的主要事件。「想本書『classic』一點，比較沉穩一點」林振東希望讀者純粹用時間線去了解運動的發展。攝影集一頁只印一張相片，且每張相片大小一致，編者不會介入，運動的哪一個瞬間、哪一個畫面更重要，由讀者閱讀時自行去判斷。

第123張相片

看似是很「懶」的處理方式，但其實要處理的事情並不因此減少。「有想過以內容或者情緒分類編排，但最後用了這個方法」，在去年10月，籌備攝影集初期，尚末發生中大二號橋衝突及理大圍城，林振東曾經覺得按時序排列未必可行：7月和8月是衝突最頻繁和激烈的時間，到9月尾和10月有趨向冷卻的跡像，擔心按時序排列相片，書本後半部分會顯得缺少份量。林振東沒有想到，其他行家也沒有想到，11月中大和理大爆發了比之前任何一日都要激烈的衝突，林振東亦決定攝影集以理大事件收尾。攝影集的最後一部分，有一張攝於理工大學，地上一隻死去的鳥兒的相片，似是從事件中抽離，帶超然感覺；「但臨到印刷之前，我又不想用一張如此傷感的相片作結，於是問設計師可否再加一張相」，死雀相片之後再揭兩個空白頁，加了一張攝於2020年1月1日元旦遊行的相片，示威者站在天橋頂高處，以黑色旗幟裹身，眺望怡和街和軒尼詩道的人群，相片總數亦由122增至123張。「運動延續到了新的一年，像潮湧新的一浪」，也似是呼應了書本開首，6月9日長時間曝光遊行人潮的相片。

警察與記者間永恆矛盾

訪採反修例運動對於全個新聞行業來說都是一個挑戰，「警察和記者，本質上就有種矛盾，需要找個平衡」林振東解釋：「執法者希望盡可能控制現場，記者則捐窿捐罅找到位置去拍攝，就似一種角力。」反修例運動吸引全球目光，現場出現記者人群的情況並不少見，難免互相減少了走動拍攝的空間，人群的出現亦使警方緊張，繼而影響警察和記者之間的關係，現場環境充滿了不利拍攝的因素，「但這是公平的，二十年前記者較少，走位和構圖的空間較多，但相機就較難操控；科技進步令相機方便了，但也衍生更多記者到現場採訪。沒有辦法，這是這個時代的特質，大家都要適應這個時代。」

駐台灣攝記回港拍攝反修例運動 目睹香港巨大變化

陳焯輝在香港發生反修例運動之前，好一段時間被派駐台灣採訪，他坦言在他出發到台灣之前的香港，跟反修例運動期間的香港出現了巨大的變化。2014年雨傘運動過後，很多人覺得香港的民主運動有一段沉寂時間，支持的人感到悲觀與絕望；陳焯煇也沒料過香港會再次發生一場浩浩蕩蕩的民主運動，他說回到香港後，覺得香港人的情緒高漲，好像突然找到希望似的，令他不時想起鲁迅《野草》書中一句：「絕望之為虛妄，正與希望相同」。

攝影充滿了限制 美好亦來自它的限制

穿梭在大小的衝突現場中，陳焯煇坦言沒有想太多，任由自己的直覺帶動，將影像拍攝下來。打打殺殺、風風火火的景象太多，反而一次在巴士上，有位女生（陳形容：「長得挺俏」），大概是透過陳焯煇身上的攝影裝備辨識到他是一名記者，於是遞上一張小便條，就是貼連儂牆那種，上面寫著感謝記者之類的話。這次經歷使陳焯煇有深刻印象，他說紙條大概已遺失了，但覺得那個夏天，這座城市在熱戀。

他們的攝影團隊人手並不充裕，主力只有林振東和陳焯煇兩人，往往需要取捨事件去拍攝，也常常有不在場而拍不到的時候。像6月9日大遊行，陳焯輝仍然身處台中拍攝同志婚禮；7月21日元朗白衣人襲擊巿民時，林振東和陳焯輝兩人都不在元朗，「像張照堂所說，攝影是遺憾的藝術」但陳焯輝補充 ，人手少故然使採訪受到限制，工時長而且比較累，但並非沒有好處，例如每個人會更多自由發揮空間，組織圖片時風格亦較易協調。「現在想來，攝影不就是充滿限制的東西，又簡單到不得了，但它的美好亦來自它的限制」。

2019年11月17日，示威者與警方在理工大學外爆發衝突。攝：陳焯煇／端傳媒（由受訪者提供）

書中部分相片亦抽出來舉行《眼前路》攝影展覽。詳情：

日期：2020年6月11日至6月28日

時間：下午13:00至20:00

地點：艺鵠藝術空間（灣仔軒尼詩道365號富德樓6樓）