攝影集．專訪｜IG攝影師出版攝影集　《奮戰與粉飾》實體書留紀錄

去年一條《逃犯條例》修訂草案，將香港徹底改變。萬人空巷的大遊行、火光沖天的激烈衝突，一幕一幕的震撼畫面，留在港人心裏，然而只有透過紙張，才能長久保存，不致遺忘。反修例運動相關的書籍和攝影集逐一面世，攝影師Deacon Lui自發去到現場拍攝，在Instagram累積7.8萬追蹤者頗有回響，近日自資出版了《奮戰與粉飾》，「純粹想留個紀錄，不會想太多或者計較付出與收穫」。 此為反修例攝影集專訪之二 （圖片由受訪者提供）

公民記者自發記錄

Deacon在浸大修讀社會學，去年5月畢業，雖然並非新聞系出身，然而他一直以攝影為興趣，「之前都拍攝過遊行、六四（燭光晚會）之類」，當香港爆發了反修例運動之後，他自發走到現場記錄，成為一名公民記者。投身社會未久，Deacon仍然帶着青澀，「知道好危險，亦有驚過」，多次示威活動最後演變成激烈衝突，但Deacon眼見不同持份者各司其職，反問自己是否已盡力，這種想法成為了推動他堅持記錄事件的動力。最初在工作下班後去到現場拍攝，之後毅然辭職，全情投入記錄社會事件。

6月16日，民陣再次發起反修例大遊行，有人在欄杆上掛出黃色雨衣，悼念前一日墮樓身亡的梁凌杰。©Deacon Lui（圖片由受訪者提供）

「7.21」最深刻

「一定是7.21那一次」，問到最深刻事件，Deacon隨即回答。當日民陣發起反修例遊行，一部分遊行人士到達灣仔終點後未有散去，繼續前進去到西環中聯辦，有人擲雞蛋和漆彈，塗污中聯辦外的國徽。其後警方與示威者在上環爆發激烈衝突。「那一晚很多事情都（令我）措手不及」Deacon說：「這樣大規模對峙……我自己亦被催淚彈擊中」，催淚彈從槍管飛出，落在Deacon手部，燙傷並且造成腫脹，「有急救員替我包紮，隔一會兒（我）就收到消息，指元朗出了事情。那一刻我完全不能夠梳理狀況」，而最終Deacon並未前往元朗。當時仍趕得及嗎？到去會遇上危險嗎？現在已無法知曉，但當天發生的事對Deacon帶來一次又一次衝擊，深印在腦海中。

在7.21之前，Deacon沒有想過自己會受傷，而他作為作為公民記者，比起一般受僱於媒體的記者，受到較少保障，Deacon說並不後悔，「做咗先」他如此形容，「沒有太擔心，盡做。很多人承擔更大的風險，背負更多。」

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感情主導自由拍攝

在現場，Deaon順着自己的感覺去記錄，希望影像本身便能說話，不用再多加詮釋。他喜歡作為公民記者站在一個相對自由的位置，記錄自己認為值得記錄的事。「傳統媒體有它擔當的角色，也有它的包袱。而我的拍攝方式太偏向感情主導」，Deacon當然有考慮過要不要投身新聞業，但不知自己是否適應，加上擔心香港的新聞自由將會收窄，目前仍在爭扎之中。

以書本實體記錄

Deacon有將相片無償供給通訊社使用，也有將相片上載到自己的Instagram，且獲得不錯回響，現已有7.8萬追蹤者，傳播力量不容小觀。「Online（網絡）上的東西不知道幾時會消失，你控制不到」，未來網站會不會被封鎖，又或者Instagram會不會終止服務，沒人說得清，Deacon覺得有一份實體的記錄可以保存更久，而最後選擇了用「書」作為載體，出版了攝影集《奮戰與粉飾》，「太多相了，書本容許我將想法歸納並完整呈現出來」。

《奮戰與粉飾》由Deacon獨力篩選相片和排版，封面是一張合併圖片，左右兩邊以相同視角拍攝立法會大樓；左邊攝於2019年7月1日，俗稱「煲底」的有蓋示威區聚集了頭戴黃色安全帽的人群；右邊則攝於2020年初，「煲底」空無一人，只有高身水馬和圍板。揭開攝影集，完全以相片敍事，除了序以外沒有文字，粗略可以分為前半部分（奮戰）和後半部分（粉飾）。

前半部分是即時的現場記錄，雖然沒有明確章節，但相片分類編排，一開始是黑壓壓的遊行人群，然後是參與運動的不同組群，包括銀髪族、學生、教師等，之後是警員執法時候的情形，最後是連串衝突的焇煙與火光，理大圍城的篇幅尤其多，情緒由平靜到高漲。後半部分則是政府為了清除反對聲音而留下的痕跡，包括化身鐵籠的行人天橋、被更換的路牌、交通燈的鐵絲網燈罩，以及很大篇幅記錄被清除而又隱約可見的塗鴉和文宣。

影像中的情緒和記憶

這樣的編排，也是Deacon情緒變化的反映。踏入2020年，因各種原因街頭上衝突轉趨冷卻，Deacon一時之間難以適應，最終仍決定透過拍攝方式填補空出來的時間，「由1月到差不多3月尾，幾乎每天迫自己出門拍攝」Deacon說：「我特別去尋找一些被人撕爛，但又不完全撕走，仍可隱約辦認原本內容的文宣，其實也很花時間」。

Deacon除了出版攝影集，亦舉辦了攝影展覽《茫——記》，「回想過去一年，太多事發生，要將事件全部逐一記起幾乎沒有可能，需要一些影像去刺激」，展覽特別選擇了一些黑白的，朦朧的的畫面，加上場地燈光和紗簾，就像逐漸模糊褪色的記憶一樣；慢慢走到展場最盡頭，投映機將彩色且清晰的影片映射在牆壁上，記憶重新被加深。展覽開幕前幾日，場地發生了一宗流血事件，兩名男子衝入場地向一名男職員施擊後逃去，警方列襲擊致造成身體傷害案處理，「到現在仍未知原因（兇徒動機），亦無法追究，擔心也沒有用」。