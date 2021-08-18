【攝影展覽】「Mr明室」夜校師生聯展　同一天空下展出3660張作品

觀塘職業訓練中心結束後，攝影系導師朱Sir成立「Mr明室」工作室繼續任教攝影，「明室」舉行夜校師生聯展，包括朱Sir在內10位攝影師參與，展出共3660張作品。

有一次各攝影師於群組內分享照片，他們雖身處不同地方，卻不約而同上載了有關天氣或天空的影像，於是開展了「同一天空下」的拍攝計劃，以影像掃除頭頂烏雲，為展覽觀眾帶來正能量。

「同一天空下」展覽詳情：

日期：8月18日（三）2pm至9pm；

8月19日至22日（四至日）10am至9pm；

8月23日（一）10am至7pm

地點：香港視覺藝術中心五樓展覽廳｜ 中區堅尼地道7A

攝影師分享會：8月21日（六）12pm至2pm

攝影：由「Mr明室」攝影工作坊提供

展開