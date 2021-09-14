【攝影展覽】地鐵站化身地底迷宮　靜寂空間裏流轉找出口

在北角站追逐列車，在金鐘站尋找上車狹縫；繁忙和擠擁是香港地下鐵路的形象。攝影師Christopher Button卻等人潮褪去之際，才漫遊於空洞和沉寂的地下世界。他利用Mamiya 7菲林相機，紀錄夜闌人靜的地鐵站。平時行慣行熟的通道和樓梯，看不到盡頭，前後風景了無變化，讓人失去方向。蜿蜒的終點也許不再是轉車月台，而是另一個神秘空間。

上環Blue Lotus Gallery舉行《迷宮 The Labyrinth》展覽，展出Christopher的作品，為這未知的地鐵站空間，開通入口。展覽期間亦將發售同名攝影集。

展覧詳情：

日期：2021年9月10日至10月10日

時間：逢星期三至日｜上午11時至下午6時

地點：Blue Lotus Gallery｜香港上環磅巷28號地下

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