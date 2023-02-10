【攝影展覽】百達攝影獎巡展香港站　「火」既能破壞也能帶來更新

第九屆「百達攝影獎（Prix Pictet）」巡迴展於亞洲協會香港中心舉行，展期至2月28日。

百達攝影獎旨在透過影像喚起全球對可持續發展問題的關注，第九屆以「火」為主題，13位入圍攝影師，各以不同的形式，由寫實到抽象，傳遞他們對主題的演繹。

最終得獎者為美國藝術家莎莉曼（Sally Mann），她的作品「黑水」系列拍攝維珍尼亞州的大迪斯默爾沼澤，在野火過後的蒼涼狀況，該處也是美國第一批載有奴隸的船所停靠的地方，隱喻美國種族衝突問題。

「百達攝影獎」第九屆「火」主題獎項展覽詳情：

日期：2023年2月7日至28日

時間：上午11時至下午6時｜逢星期二至日開放

地點：亞洲協會香港中心｜香港金鐘正義道9號

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