【攝影展覽】球場上亂中有序　Pelle Cass堆疊相片創作玩味影像

數十甚至上百個運動員，佔據了球場上每一個角落；球在網內網外，空中每一寸空間。透過把大量照片堆疊起來，美國攝影師Pelle Cass將運動場上變幻的時空壓縮為靜止畫面，作品瘋狂且混亂，卻又隱含秩序。

目前海港城美術館正舉行「Pelle Cass: Photographs」展覽，15幅作品裏包括了新作「Choi Hung Estate Basketball」。他遙控團隊在本港彩虹邨，用2天時間拍攝超過23,800張照片，再挑選其中1,203張花了兩星期後期製作堆疊起來，為「睇到厭」的彩虹邨照片呈現不一樣的畫面。

Pelle Cass: Photographs展覽詳情：

日期：即日至2023年3月26日

時間：上午11時至下午10時

地點：海港城美術館｜海港城海洋中心二階207號舖

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