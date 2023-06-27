【攝影展覽】飛機低空掠過九龍城　照片回憶啓德機場光輝歲月

今年是啟德機場關閉25周年，上環Blue Lotus Gallery舉辦《再見啟德，謝謝你》展覽，透過加拿大攝影師格雷格．吉拉德（Greg Girard）及香港攝影記者朱迅（Birdy Chu）的照片，回憶往日航班升降時，飛機在九龍城住宅區低飛掠過的經典情景。

啟德機場1925年到1998年運作，位於人口密集的九龍城區，儘管機場只有一條跑道，卻是亞洲最繁忙的機場之一，為香港航空業作出重大的貢獻。飛機升降時，由於要繞過附近山嶺，往往要在住宅區上方低飛，驚險獨特的情景成為港人的共同回憶。

《再見啟德，謝謝你》展覽詳情：

日期：2023年6月30日至7月30日

時間：上午11時至下午6時（星期一及公眾假期休息）

地點：Blue Lotus Gallery︳上環磅巷28號

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