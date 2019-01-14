越南？瑞士？夏威夷？　第二次「特金會」選址大猜想

近來，朝鮮領袖金正恩頻頻提及美朝元首會晤的相關議題，並於新年前夕致信特朗普，發出舉行美朝峰會的訊息，而特朗普亦展現積極態度，於上周六（6日）表示，正與朝鮮磋商美朝首腦會談的地點。同時，韓國方面也在積極準備，韓國總統文在寅表示，會促進第二場「特金會」的登場。 根據日本《讀賣新聞》周日（1月13日）報道，特朗普已向朝鮮提議，於2月中旬在越南舉行第二次美朝首腦峰會，不過雙方暫未作出正式回應。 可以說，選址是「特金會」的一大難題，當中的政治意義、象徵性會成為外界的解讀對象。對於兩國元首來說，選址的交流亦是會面之前，互相傳遞訊息的途徑。第二次「特金會」地點到底會在何處？從亞洲到歐洲再到美洲，外界的目光從未停止在世界各處搜尋。

亞洲國家成候選大熱：金仔的飛機是主因

金正恩的專機「蒼鷹1號」，由1960年代蘇聯製造的IL-62M改造而成，由於機型老舊，其安全性受到外界質疑。首次「特金會」舉辦地新加坡，距離朝鮮僅4758公里，然對於朝鮮來說仍是一次長距離的飛行挑戰，最後金正恩選擇借用中國的專機前往新加坡。

因此，第二次「特金會」的地點，泰國、新加坡、印度尼西、越南等亞洲國家皆成為猜想大熱。而根據美國有線新聞（CNN）7日報道，白宮官員亦正四處尋覓峰會地點，目前已前往泰國、越南以及夏威夷考察。

金正恩專機「蒼鷹1號」，由1960年代蘇聯製造的IL-62M改造而成，由於機型老舊，其安全性受到外界質疑。（視覺中國）

泰國

在第一次「特金會」籌辦之時，泰國已經表示願意為美朝首腦會談提供場所。從政治立場上看，泰國在美朝兩國的可謂是中立。儘管泰國是美國「非北約」的盟友之一，但是與朝鮮亦保持長期的外交關係，即使在冷戰時期，朝鮮官方和非官方代表團也會定期訪泰。而從飛行距離上看，泰國距離朝鮮3732公里，亦是朝鮮安排元首外訪所能承受的範圍。

泰國距離朝鮮3732公里，是朝鮮安排元首外訪所能承受的範圍。（視覺中國）

新加坡

作為特朗普與金正恩的首次會晤之地，新加坡再次成為候選大熱。首先新加坡設有朝鮮大使館，具有一定的舉辦優勢；再加上此前已經舉辦過第一次「特金會」，在美朝兩國元首的安保問題上會有更多的經驗。

馬來西亞

馬來西亞是全球唯一可以免簽證入境朝鮮的國家，且雙方都互相在對方的首都開設大使館，可見兩國關係的緊密程度。不過，2017年金正恩之兄金正男在吉隆坡機場遇刺身亡，亦一度引起兩國之間的外交糾紛。

板門店

板門店作為南北韓的分界線，如果美朝峰會在此地舉行，對於朝鮮來說，會減輕長途外訪的負擔。

不過，近年來韓國與朝鮮的關係越來越緊密，特別是韓國一直敦促美國推進半島無核化與和平進程，如果在板門店舉行「特金會」，韓國方面勢必會直接介入峰會。而這對於美方來說，或導致主動權被削弱，助長韓國在半島局勢的力量。

去年4月27日，金正恩與文在寅在板門店朝韓邊境舉行歷史性的首次「文金會」。（路透社）

越南

相比其他亞洲國家，越南的呼聲越來越高。可以說，越南符合舉辦「特金會」的多個條件。首先，越南是朝鮮的長期盟友，亦在國內設有朝鮮大使館。同時，美越兩國結束敵對關係後，雙方的關係逐漸加強，且特朗普曾於2017年前往越南峴港參加亞太經合會議（APEC），雙方團隊於近期內在安保等方面皆有合作經驗。此外，越南距離朝鮮3467公里，更能方便朝鮮安排外訪工作。

雖然越南籌辦第二次「特金會」的可能性越來越高，然而在越南的哪一個城市舉辦亦引發廣泛的猜想。目前，河內與峴港成為越南舉辦「特金會」最具可能的兩個城市。

圖為越南峴港，風景怡人，該地於2017年舉辦亞太經合會議（APEC）。（視覺中國）

河內作為越南的首都，亦是朝鮮大使館的設址之處，這是河內的最大優點。不過，其政治象征性可能被外界多重解讀。美國有線新聞（CNN）分析認為，如果選擇河內，或會傳遞一個錯誤的信息，因為外界會因此將朝鮮和越南大作對比。

相比之下，峴港的政治氛圍則沒有那麼濃厚，而且氣候更為怡人，環境易於管理。

大熱之外的其他可能性

除了東南亞國家之外，瑞典、瑞士等歐洲國家亦成為外界猜測的對象。同時，外界並沒有忽視美國、朝鮮以及中國和韓國的可能性。

雖然瑞典和瑞士兩國與朝鮮保持良好的關係，不過，金正恩自2011年掌權至今，被外界報道的最遠外訪行程乃是新加坡，因此，將「特金會」的地點設在歐洲的概率實際上並不高。

而要在美國或朝鮮舉辦兩國的元首峰會，仍然缺乏條件。雖然首次「特金會」打破美朝僵局，但是美國對朝鮮的制裁並未取消，雙方仍處於爭取互信的階段，半島無核化議題亦仍待雙方協商談判，還存在眾多未知數。如若「特金會」在中國或韓國選址，其牽涉的政治象征性將會變得更加複雜，或造成多方角力的局面。