【英國脫歐協議】文翠珊以「首相之位」換國會點頭　誰能取而代之

英國脫歐限期雖獲延長最少兩星期至4月12日，當地國會至今仍未通過政府提出的脫歐協議。首相文翠珊（Theresa May）周三（27日）向執政保守黨承諾，一旦協議獲通過後就會辭去首相一職，不再參與下一階段談判。 現時未知文翠珊這一步能否爭取所有疑歐派及其他黨的盟友支持，但她下台的決定，卻為一眾保守黨重量級人物帶來「上位之機」。到底哪些人是接任首相的熱門人選？英國博彩公司威廉希爾（William Hill）為數名保守黨員開出賠率：

▲▲想看文翠珊周三（27日）在國會接受質詢的現場，即刻去片▲▲

約翰遜（Boris Johnson）－ 1賠5

保守黨脫歐派主力、前外相約翰遜一直被外界認為對首相一職虎視眈眈。文翠珊一直未能爭取黨內支持脫歐協議時，為約翰遜製造挑戰對方地位的機會，但他傾向避免成為迫宮主導者。不過他確實有令對方深感「被逼到牆角」，以對方下台換取支持脫歐協議。

約翰遜上周曾與文翠珊三度會面，期間他提出「如果要像我這類人支持協議，必需先證明下階段脫歐談判會有重大分別」，言下之意就是要文翠珊交出權力。

即使約翰遜獲保守黨員普遍支持，他在內閣成員之間卻是一個不受歡迎的臉孔，因此他入主首相府的大計或會遇到阻力。

英國脫歐：前外相約翰遜要求首相文翠珊交出權力，以換取自己支持脫歐協議。他本身曾多次傳出有意角逐首相一職。（路透社）

高文浩（Michael Gove）－ 2賠5

環境大臣高文浩曾與約翰遜聯手在脫歐公投取勝，但兩人在2016年保守黨領導爭奪戰中各不相讓，最終由文翠珊漁人得利，隨後更被對方辭退司法大臣一職。

文翠珊其後再邀高文浩入閣，出任環境大臣，並被外界視為可以團結保守黨的重要人物。不過他「回歸」後全力支持文翠珊，因而令部分脫歐派人士不滿，削弱他的支持度。

英國脫歐：環境大臣高文浩第二度入閣後，立場傾向支持文翠珊，或可能流失保守黨內脫歐派人士的支持。（路透社）

李達德（David Lidington）－ 1賠6

內閣成員內閣辦公室大臣李達德是文翠珊的得力助手，他自1992年起出任國會議員，亦曾經是卡梅倫（David Cameroon）執政時的歐洲事務大臣，因而有「歐洲先生」之稱。

李達德是留歐派成員，本身甚獲國會同僚支持。不過他在一些具爭議問題如跨性別人士（LGBTQ）權利的投票取向惹來爭議。

英國脫歐：內閣成員內閣辦公室大臣李達德曾在卡梅倫執政期間負責歐洲事務多年，為他帶來「歐洲先生」稱號。（路透社）

藍韜文（Dominic Raab）－ 1賠8

前脫歐事務大臣藍韜文是保守黨內硬脫歐派重量級人物。他的作風非常謹慎，多位黨內人士透露，周日（24日）在首相鄉間官邸契克斯（Chequers）舉行的黨內高層會議期間，藍韜文差不多一言不發。

有消息指英國國會內正蘊釀一股支持藍韜文的勢力，他本身與支持脫歐的跨黨派組織「Vote Leave」的傳訊總監斯蒂芬森（Paul Stephenson）有交情，而且網上社交平台亦出現「準備支持藍韜文」的聲音。同時他在脫歐問題上一直堅持不認同文翠珊的議案，因此其堅定立場或是爭取支持的王牌。

英國脫歐：前脫歐事務大臣藍韜文作風非常謹慎，而且至今仍沒有在脫歐問題上「轉軚」，或因此爭取更多支持。（Getty Images）

侯俊偉（Jeremy Hunt）－1賠10

現任外相侯俊偉是保守黨內務實派人士，他和上任外相約翰遜一樣，在脫歐問題上都是視乎形勢表態：2016年公投前都是留歐派，但之後傾向支持脫歐。不過影響他角逐首相職務的最大顧慮，可能是他改變立場後，或流失黨內本身支持他的左傾勢力，但普遍都認為這位政壇老手最是能力阻約翰遜封相的唯一人選。

英國脫歐：外相侯俊偉被認為是保守黨內務實派人士，但他在2016年脫歐公投後，立場由留歐轉為脫歐，打擊他的信譽。（路透社）

賈偉德（Sajid Javid）－ 1賠11

內政大臣賈偉德是有力挑戰首相寶座的熱門之一，但有個別議員認為他沒法掌握目前形勢。他是巴基斯坦移民後代，並曾任德意志銀行董事總經理，所以其背景顯得較為突出。不過有分析認為他在政壇沒有太多盟友，情況正如曾出任同一職位的文翠珊相若。

賈偉德面對的問題包括處理突如其來的船民，以及褫奪「聖戰新娘」貝居姆（Shamima Begum）的國籍，保守黨內有意見認為處理後者一事上有投機成份。

英國脫歐：內政大臣賈偉德屬亞裔移民後代，又曾出任跨國銀行要職，不過他亦曾是內政大臣的文翠珊一樣，在政壇內沒有太多盟友，因此要爭取支持頗有難度。（路透社）

夏國賢（Matt Hancock）－ 1賠16

衛生大臣夏國賢近來人氣上升，他本身專注於日常事務，並沒有參與內閣成員間的脫歐爭議。他的政績包括計劃打擊反疫苗網站，以前日前呼籲社交網站採取更多措施，阻止年輕人接觸自殺或自殘的資訊，因而獲得正面評價。

夏國賢的盟友認為他獲得保守黨不同勢力的支持，但其與前財相歐思邦（George Osborne）關係密切，或多或少打擊他的形象。

英國脫歐：衛生大臣夏國賢的政績獲得正面評價，加上沒有太大參與保守黨內的爭議，令他獲黨內不內人士的普遍支持。（路透社）

除了上述的熱門人選外，亦有多名內閣人士曾被提及挑戰首相職位：

盧綺婷（Amber Rudd）－ 1賠40

就業及退休保障大臣盧綺婷立場屬留歐派，更曾經公然在《每日郵報》（Daily Mail）撰文與文翠珊唱對台，表明反對硬脫歐。因此盧綺婷暫沒表明出馬，有關問題或危害她的地位。

戴德偉（David Davis）－ 1賠40

前脫歐事務大臣戴德偉曾經被認為是首相人選之一，但他在尋求黨內脫歐派人士支持時，卻在國會第二次表決脫歐協議時支持文翠珊，結果得不到脫歐派的信任。

另外，前脫歐事務次長貝克（Steve Baker）、保守黨議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）、財政部首席秘書卓慧思（Liz Truss）等人都在角逐名單榜上有名，但相信他們都屬「陪跑」成份居多。

（衛報／每日快報）