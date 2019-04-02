【日本新年號】「令」字兩度入圍　「平成」時代本應更早出現？

日本皇太子德仁5月1日登基，政府周一（4月1日）公布新年號為「令和」，其出處和意義隨即引起熱烈討論。「令」字雖然是首次採用，但原來它在很多年前，也差點獲選中成為新年號組合，惜最後沒有成事，至今次第二度「入圍」，正式跑出。

《時事通信社》報道，根據森本角藏在1933年出版的《日本年號大觀》記載，漢文學者高辻修長曾經在幕末文久時代（1861－64年）後改年號之際，提出「令德」作為新年號。

那麼為何最後沒有用「令德」？原來執政的德川幕府，認為該建議有「命令德川家」的意思，結果不獲採納，並以「元治」為新年號。

高辻修長的祖先，師承平安時代的右大臣、被奉為學問之神的菅原道真。高辻修長曾提出24個年號建議，惟他在世時沒有一個被採用。

值得留意的是，除了「令德」外，他在元治時代（1864－65年）後，曾建議「平成」，比現在大家所認識的平成時代早了超過一世紀。可惜，當局最終選了「慶應」。

內閣官房長官菅義偉在日本時間4月1日早上大約11時40分，公布新年號為「令和」。「令和」取自日本詩歌集《萬葉集》第五卷，梅花歌卅二首中的「初春令月，氣淑風和」。（Getty Images）

順帶一提，「和」字在日本年號史上第20次採用，除了公元708－715年的「和銅」時代外，該字在其餘19次都是排在後面。同時與「應」字並列史上使用次數最多漢字的第五位（首4位按次序是：永、元、天、治）。

（時事通信社）