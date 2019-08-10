「鍵盤戰士」特朗普　與來自中國的「義務Twitter翻譯員」

美國總統特朗普（Donald Trump）是不折不扣的「鍵盤戰士」——人們可輕易捕捉到他在Twitter發布新的推文，事無大小都會於網上大肆評論一番。小至常見的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），大至官員人事變動、國家政策都可見在他的Twitter搶先發布。他的Twitter帳戶因此成為全球用戶的關注焦點。而在美國，就有多名中國人「專門翻譯」特朗普的所有推文，到底他們為甚麼願意花自己的工餘時間成為特朗普的另類「義工」？

讓華人了解特朗普的網上治國理念

45歲的Jeff Ding除了在洛杉磯擔任自由身工程顧問外，亦是Twitter帳戶「川普中文同步推」（Trump_Chinese）三位義務管理員之一。他每日花最少四小時留意特朗普的Twitter，每逢有新留言就會即時譯成中文「同步推」。

「川普中文同步推」（下稱「同步推」）在2018年9月建立，至今吸引超過10萬名支持者，該帳戶只追隨一個用戶—— 就是特朗普。他們在帳戶的簡介形容其為了「跟上美國總統川普的推特步伐，向全球華人及時展示美國總統川普的推文更新，了解川普推特治國理念」，Jeff直言，他們以全球華人為對象，特別是需要「翻牆」的中國人。

Jeff向英國廣播公司（BBC）解釋成立「同步推」的動機，是他認為特朗普在一眾美國總統之中，在人權問題上最支持中國。Jeff指，美中貿易戰令中國經濟受壓，導致國家陷入衰退，從而影響政權。

特朗普的「非官方中文Twitter」：「川普中文同步推」的創辦人指成立的目的是向全球華人認識特朗普Twitter治國理念。（Twitter/Trump_Chinese截圖）

希望翻牆情景不再

曾經參與1989年天安門運動，現居加州的中國異見人士唐柏橋是「同步推」其中一位拍檔兼創辦人。他是海外異見人士中的著名「特粉」，並曾經為特朗普政府的貿易政策主腦、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）著作《致命中國》（Death by China）撰寫序文。

唐柏橋認為，貿易戰可以為中國的人權帶來「明顯」的好處，指經濟制裁可以令當地消除貿易服務壁壘，包括Facebook、Twitter、Google獲解禁，從而不會再有過濾互聯網內容及出版受到限制的情況。

特朗普的「非官方中文Twitter」：每逢與中國有關的推文，網民的討論都會相對熱烈，當然大家的意見不會是一面倒支持特朗普。（Twitter/Trump_Chinese截圖）

一日天堂、一日地獄？

特朗普在貿易戰的強硬立場令美中兩國關係緊張，同時吸引不少異見人士的支持，因此「同步推」就成為他們的聚腳之地，而且只要推文內容與中國有關，情況就更加熱鬧。例如5月時，特朗普在Twitter連番批評中國，並宣布向價值3250億中國貨品徵收25%關稅時，在「同步推」留言讚好的網民大有人在，更有人留言希望特朗普可以成功連任和長命百歲。

特朗普6月與習近平因為有「非常好的對話」而暫緩加關稅後，網民在「同步推」的留言都難掩失望之情，「偽君子」、「還以為你是美國其中一位最偉大的總統」、「原來你只是沒有道德原則的生意人」等留言滿布。

敵人的敵人不是朋友

事實上，並非所有異見人士都視特朗普為民權戰士，曾經在中國擔任維權律師和法律教授、在2014年流亡到美國的滕彪認為，特朗普從沒有將中國的人權問題放在眼內。他直言大家將希望放在特朗普身上是錯誤，而且抱有「敵人的敵人就是朋友」想法的人太天真。

即使三人對於特朗普的對華政策有不同見解，他們始終都堅持需要在中國、人民和中國共產黨之間有清晰的界線，Jeff在談及翻譯推文的「指導原則」時，指出大家都是中華民族的兒女，而不是馬克思（Karl Marx）或列寧（Vladimir Lenin）的，所以「中國」通常會被翻譯成「中國共產黨」，以及映異見者的政見。不過有趣的是，當特朗普的推文被翻譯後，往往與共產黨的宣傳文字有驚人的相似之處。

面對中國的反制，特朗普已間接收回解禁中國企業華為的承諾。（Reuters）

如有雷同，實屬巧合？

其中在他宣揚美國愛國主義和批評共產主義的言論中，將「社會主義或共產主義」換成「西方資本主義」、將「中國」改為「美國」，就完全與中國的文宣無異，而且特朗普亦與中國政府一樣不斷強調「偉大」。

無論如何，特朗普繼續以Twitter治國，「同步推」會仍舊運作，正反雙方的網民亦會如常湊熱鬧——至少他們擁有表達意見的自由。

（綜合報道）