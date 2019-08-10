「鍵盤戰士」特朗普　與來自中國的「義務Twitter翻譯員」

美國總統特朗普（Donald Trump）是不折不扣的「鍵盤戰士」——人們可輕易捕捉到他在Twitter發布新的推文，事無大小都會於網上大肆評論一番。小至常見的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），大至官員人事變動、國家政策都可見在他的Twitter搶先發布。他的Twitter帳戶因此成為全球用戶的關注焦點。而在美國，就有多名中國人「專門翻譯」特朗普的所有推文，到底他們為甚麼願意花自己的工餘時間成為特朗普的另類「義工」？
讓華人了解特朗普的網上治國理念
45歲的Jeff Ding除了在洛杉磯擔任自由身工程顧問外，亦是Twitter帳戶「川普中文同步推」（Trump_Chinese）三位義務管理員之一。他每日花最少四小時留意特朗普的Twitter，每逢有新留言就會即時譯成中文「同步推」。
「川普中文同步推」（下稱「同步推」）在2018年9月建立，至今吸引超過10萬名支持者，該帳戶只追隨一個用戶—— 就是特朗普。他們在帳戶的簡介形容其為了「跟上美國總統川普的推特步伐，向全球華人及時展示美國總統川普的推文更新，了解川普推特治國理念」，Jeff直言，他們以全球華人為對象，特別是需要「翻牆」的中國人。
Jeff向英國廣播公司（BBC）解釋成立「同步推」的動機，是他認為特朗普在一眾美國總統之中，在人權問題上最支持中國。Jeff指，美中貿易戰令中國經濟受壓，導致國家陷入衰退，從而影響政權。
特朗普的「非官方中文Twitter」：「川普中文同步推」的創辦人指成立的目的是向全球華人認識特朗普Twitter治國理念。（Twitter/Trump_Chinese截圖）
希望翻牆情景不再
曾經參與1989年天安門運動，現居加州的中國異見人士唐柏橋是「同步推」其中一位拍檔兼創辦人。他是海外異見人士中的著名「特粉」，並曾經為特朗普政府的貿易政策主腦、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）著作《致命中國》（Death by China）撰寫序文。
唐柏橋認為，貿易戰可以為中國的人權帶來「明顯」的好處，指經濟制裁可以令當地消除貿易服務壁壘，包括Facebook、Twitter、Google獲解禁，從而不會再有過濾互聯網內容及出版受到限制的情況。
特朗普的「非官方中文Twitter」：每逢與中國有關的推文，網民的討論都會相對熱烈，當然大家的意見不會是一面倒支持特朗普。（Twitter/Trump_Chinese截圖）
一日天堂、一日地獄？
特朗普在貿易戰的強硬立場令美中兩國關係緊張，同時吸引不少異見人士的支持，因此「同步推」就成為他們的聚腳之地，而且只要推文內容與中國有關，情況就更加熱鬧。例如5月時，特朗普在Twitter連番批評中國，並宣布向價值3250億中國貨品徵收25%關稅時，在「同步推」留言讚好的網民大有人在，更有人留言希望特朗普可以成功連任和長命百歲。
特朗普6月與習近平因為有「非常好的對話」而暫緩加關稅後，網民在「同步推」的留言都難掩失望之情，「偽君子」、「還以為你是美國其中一位最偉大的總統」、「原來你只是沒有道德原則的生意人」等留言滿布。
中共打算通过不公平的贸易行为和货币操纵继续从美国获得数千亿美元。 如此的一边倒，它在很多年前就应该被阻止！ https://t.co/13EoiCHhCe— 川普中文同步推 (@Trump_Chinese) 2019年8月5日
敵人的敵人不是朋友
事實上，並非所有異見人士都視特朗普為民權戰士，曾經在中國擔任維權律師和法律教授、在2014年流亡到美國的滕彪認為，特朗普從沒有將中國的人權問題放在眼內。他直言大家將希望放在特朗普身上是錯誤，而且抱有「敵人的敵人就是朋友」想法的人太天真。
即使三人對於特朗普的對華政策有不同見解，他們始終都堅持需要在中國、人民和中國共產黨之間有清晰的界線，Jeff在談及翻譯推文的「指導原則」時，指出大家都是中華民族的兒女，而不是馬克思（Karl Marx）或列寧（Vladimir Lenin）的，所以「中國」通常會被翻譯成「中國共產黨」，以及映異見者的政見。不過有趣的是，當特朗普的推文被翻譯後，往往與共產黨的宣傳文字有驚人的相似之處。
面對中國的反制，特朗普已間接收回解禁中國企業華為的承諾。（Reuters）
如有雷同，實屬巧合？
其中在他宣揚美國愛國主義和批評共產主義的言論中，將「社會主義或共產主義」換成「西方資本主義」、將「中國」改為「美國」，就完全與中國的文宣無異，而且特朗普亦與中國政府一樣不斷強調「偉大」。
無論如何，特朗普繼續以Twitter治國，「同步推」會仍舊運作，正反雙方的網民亦會如常湊熱鬧——至少他們擁有表達意見的自由。
（綜合報道）