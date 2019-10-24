【Google量子電腦】伊萬卡：美國實現「量子霸權」

10月23日，Google在英國《自然》發文稱成功研發「量子電腦」後，外界反應不一，另一家科技巨頭IBM提出質疑，至於美國「第一女兒」伊萬卡（Ivanka Trump）則讚揚美國正式實現「量子霸權」。

美國總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）23日也在社交網絡Twitter上說，美國正式實現「量子霸權」，Google的項目是與特朗普政府、以及加州大學聖塔芭芭拉分校合作進行的。

但對於Google宣稱如今僅用200秒就可解決傳統電腦要花費1萬年計算的難題，競爭對手IBM對此提出質疑，認為一台現代計算機也可以在兩天半的時間內，同樣理想地解決Google的問題，而不是Google宣稱的一萬年。

IBM指出，量子主宰地位只有在「量子計算機能夠完成傳統計算機無法完成的工作時」，才算確立。公司表示，Google完成了一次「可畏的挑戰」，但並沒有跨越那道門檻。

Google研發了什麼？

一個多月前，美國科技巨頭谷Google的一份研究報告現身美國國家航空航天局（NASA）網站。儘管被火速撤下，但這篇報告拋出的一個重磅概念——「量子霸權（quantum supremacy）」，引發各大媒體熱議。

10月23日，英國《自然》雜誌正式刊登了Google的研究報告，雜誌網站還在頭版頭條放出了Google的官方宣傳：你好，量子世界！我們實現了「里程碑式的量子霸權」。

Google的科學家們宣稱，他們的量子計算機進行了一項特殊的計算，其計算能力超出了傳統計算機的「實際能力」，這在世界上尚屬首次。

該公司估計，即使是最先進的傳統超級計算機，完成同樣的計算也需要1萬年的時間，而Google的「Sycamore」量子計算機只用200秒。

據《紐約時報》報道，有科學家將Google的成就與萊特兄弟1903年的首次飛行相媲美。