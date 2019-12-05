疑似被杜魯多等人揶揄　特朗普批：「他是雙面人」

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等人12月3日到白金漢宮（Buckingham Palace）出席晚宴，惟言談間被拍攝到疑似在揶揄美國總統特朗普（Donald Trump）。

片段由加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corporation）所取得，之後配上字幕並上傳至網路。影片顯示，英國安妮公主（Princess Anne）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）就在馬克龍、約翰遜及杜魯多的旁邊，而且可以聽到約翰遜問馬克龍：「那就是你遲到的原因嗎？」然後杜魯多插嘴稱：「他會遲到，是因為他又額外舉行了一個40分鐘的記者會。我看到他的團隊驚訝得下巴都掉到地上了。」

報道指，雖然未知杜魯多所指的人是誰，但言論似乎是諷刺特朗普花許多時間在記者會上。報道指，當日稍早時，馬克龍曾與特朗普舉行一個長約38分鐘的記者會，而會中兩人就對北約策略和貿易問題抱持不同意見。另外，特朗普在該記者會前亦曾與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）交談約53分鐘。

事後馬克龍及約翰遜的發言人均拒絕對該段影片發表評論，而特朗普4 日便形容杜魯多為「雙面人（two-faced）」，又稱「老實說杜魯多是個好人，但事實是，我是因為他沒有支付2%（軍費）而叫他出去，我想他對此並不滿意」。杜魯多回應片段時則稱，與特朗普有一場很好的會面。

（綜合報道）