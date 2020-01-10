哈里梅根突然決心退居王室幕後　導火線原來是這兩張照片

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）8日拋出震撼彈，宣布兩人將不再是「資深」（senior）王室成員，將淡出退至幕後，未來時而住在英國，時而到加拿大兩地居住，並會工作以求財務獨立。兩人聲明指出，他們計劃要在「這個制度下開創出更有發展性的新角色」。

此事來得突然，據信白金漢宮（Buckingham Palace）事前未獲知會。《泰晤士報》指出，導火線應該跟兩組照片有關……（點圖放大瀏覽）↓↓↓

一是去年12月21日，白金漢宮發布的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、王儲查理斯、嫡長孫威廉王子（Prince William）、嫡長曾孫喬治小王子一起做聖誕布甸的合照。

二是12月24日發布，英女王頒布聖誕新年賀詞的照片，裏面有父王喬治六世、王夫菲臘親王、長子查理斯與媳婦卡米拉合照、威廉一家四口合照，唯獨沒有哈里與梅根一家的照片。

《泰晤士報》指出，哈里認為這兩組照片彰顯王位繼承順序，明顯將他排除在外，很不友善，乾脆自己主動退出資深王室成員行列，來個眼不見為淨。

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