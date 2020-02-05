特朗普拒絕握手　佩洛西撕掉國情咨文講稿還以顏色

美國政壇被總統特朗普（Donald Trump）的彈劾風暴籠罩，民主共和兩黨關係跌至低點。特朗普2月4日應眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）邀請，發表年度國情咨文。二人的肢體語言卻顯得針鋒相對。特朗普結束演說時，佩洛西一手撕掉講稿，火藥味甚濃。

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特朗普進場時獲共和黨人報以掌聲。他走到台前，向副總統彭斯（Mike Pence）和佩洛西遞上文件，期間佩洛西伸出手，但特朗普沒有回應便轉身背向她。不過到特朗普結束演說時，佩洛西便一手撕掉講稿，還以顏色。

佩洛西4日向美國有線新聞網絡（CNN）透露，自從2019年10月在白宮因為敘利亞問題見面後，二人再沒有交談。

被問到為什麼要撕掉國情咨文講稿，佩洛西回應指，因為考慮到其他替代做法，這是有禮貌的行為，並指特朗普的國情咨文是「骯髒的演說」。有知情人士向美國有線新聞網絡表示，佩洛西沒有預先計劃撕掉講稿，並指她對特朗普的演說感到憤怒。

佩洛西發文回應指，民主黨人不會停止伸出友誼之手，為人民把事情做好。她表示，會在可以的情況下找出共同點，但會在不可以的情況下堅持立場。白宮也迅速回應事件，形容佩洛西撕掉講稿的行為是「她的遺産」。

Speaker Pelosi just ripped up:



One of our last surviving Tuskegee Airmen.



The survival of a child born at 21 weeks.



The mourning families of Rocky Jones and Kayla Mueller.



A service member's reunion with his family.



That's her legacy. — The White House (@WhiteHouse) February 5, 2020

除了部份民主黨議員在特朗普發表國情咨文期間離場抗議外，民主黨眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和普雷斯利（Ayanna Pressley）事先表明杯葛特朗普的國情咨文演說。奧卡西奧科爾特斯指，「不會因為自己出席這場盛事，就正常化川普的非法行為和顛覆憲法之舉。」