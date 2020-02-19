【武漢肺炎】日本最高防疫大臣鏡頭前未戴口罩狂咳　被轟最差示範

主掌健康醫療及公共衞生等政策的日本厚生勞動省，其厚生勞動大臣加藤勝信，每日必須報告最新防疫進度，未料他在接受NHK採訪時談着防疫卻不斷狂咳，且未戴口罩僅用拳頭猛力遮住嘴巴，此舉受到日本網友在Twitter批評，認為加藤身為日本最高防疫的總指揮官，卻做了最壞的示範。

連續多天狂咳不戴口罩 被批最差示範（點圖放大瀏覽）↓↓↓

據日媒報道，日本厚生勞動大臣加藤勝信，連續3天無論在記者會或任何受訪節目上都不斷在咳嗽，他在接受NHK訪問時，因為似乎咳得太厲害，連自己都覺得不好意思，不斷說着「咳，抱歉那個，我這樣不行，咳成這樣太過份了，真抱歉」等語，除了當場致歉外，加藤還不好意思地笑了。

加藤勝信在說着「包括往後如何因應，會再匯整發表」時，在錄影過程中不斷地吸鼻子，疑似在流鼻涕的他，隨即還咳了一聲，然後又再咳了一次，引來日本網友在社交媒體狂轟，身為日本最高防疫總指揮官，出席公開場合的活動竟沒自主地戴上口罩，如果用手臂遮掩就算了，他竟然只以拳頭遮嘴，無疑對人民做了最壞示範。

加藤勝信在受訪時被問及，為何遭到感染的檢疫官都未穿着防護服，加藤則回答，目前沒必要採取特殊手段，一般方式就可以，用手套及戴口罩是規定。但此言與加藤本人實際實踐的方式卻完全不同，讓日本網友揶揄：「說的跟做的不一樣。」

【相關圖輯】蒸口罩消毒大錯特錯 5大錯誤令口罩有等如無（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 21 + 20 + 19

【相關圖輯】6種有效消滅病毒方法 抗菌洗手液未必有用（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 3 + 2

延伸閱讀：

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

官員戴口罩醫療體系會垮掉！星貿工部長諷香港特首戴罩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】